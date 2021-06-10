AKP'de baraj çatlağı: Tayyar ile Şahin karşı karşıya geldi
Gaziantep'teki Kılavuz Barajı için ayrılan 80 milyon TL'lik ödeneğin iptal edilmesi haberi, AKP MKYK Üyesi Şamil Tayyar ile AKP Gaziantep Milletvekili Ali Şahin'i karşı karşıya getirdi. Tayyar, Şahin'i 'yol arkadaşlığı' üzerinden eleştirdi.
AKP'li Gaziantep Milletvekilleri, Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli ile görüşmeleri sırasında Kılavuz Barajı için ayrılan 80 milyon TL'lik ödeneğin iptal edildiğini öğrendi. Söz konusu ödeneğin iptal edilmesi şaşkınlık ile karşılanırken bir açıklama da AKP MKYK Üyesi Şamil Tayyar'dan geldi.
Tayyar, iptal kararını, “Maalesef ödenek iptali haberi doğru. Tarım Bakanımız Bekir Pakdemirli ve DSİ Genel Müdürü Kaya Yıldız'la görüştüm. Yeniden değerlendireceklerini söylediler” sözleri ile doğruladı.
Tayyar'ın yerel haber sitelerine yansıyan bu açıklamasının ardından AKP Gaziantep Milletvekili Ali Şahin'den 'yalanlama' açıklaması geldi.
Şahin, sosyal medya hesabından AKP'li Şamil Tayyar'ın açıklamalarına dayandırılan haberi alıntılayarak, “Doğru değil vekilim” diye yazıp, devamında da Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Ayşe Işıkgece'nin, “Asılsız haber, bütün projelerde olduğu gibi ödenek Kılavuzlu Projesi'nin üzerinde, iş programına bağlı olarak kullanılacak” cevabını iletti.
Ardından da, ‘DSİ Genel Müdürü Sayın Kaya Yıldız Bey'in 23:30 itibarıyla haberlerinizle ilgili yalanlamaları” değerlendirmesi yaptı.
Tayyar, kendisini yalanlayan Ali Şahin'i 'yol arkadaşına yüklenmek' ile suçlayarak, "Yanıltmışlar sizi. Yanlış bilgiye amel edip, sosyal medya üzerinden yol arkadaşınıza yüklenmek yerine hakikati arasaydınız. DSİ Genel Müdürü de Bakan Bey de bugün söz konusu projede 80 milyon ödenek olmadığını söyledi. Oyuna gelmeyin. Oyunu birlikte bozalım" sözleriyle yanıt verdi.
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