AKP'de vekillerin danışmanlarına da haftalık Covid-19 testi zorunluluğu

19 Ağustos 2020 Çarşamba, 12:01

AKP Genel Merkezi'nin partililere her hafta koronavirüs testi yaptırma talimatı verdiği ve bunu zorunlu kıldığı iddia edilmişti.

Burdur Belediyesi CHP'li Meclis Üyesi Nihat Ülkü, AKP İl Genel Meclisi Başkanı Murat Akbıyık'ın yapılan bir toplantıya geç kaldığı sırada bunu itiraf ettiğini açıklamıştı.

DANIŞMANLARA DA ZORUNLU

Eski CHP milletvekili Barış Yarkadaş, sosyal medya hesabı Twitter üzerinden yaptığı açıklamada AKP'li vekillerin TBMM'deki danışmanlarına da test zorunluluğu getirildiğini belirtti.

"AKP milletvekillerinin TBMM'deki danışmanlarına da 'haftada bir kez test yaptırma zorunluluğu' getirilmiş" diyen Yarkadaş, "Danışmanlar her pazartesi gerekçe bile göstermeden TBMM'de test yaptırıyor; test sonuçlarını ise salı günü birlikte çalıştığı milletvekiline gösteriyor" diye yazdı.

Yarkadaş'ın, açıklamaları şu şekilde:

“AKP milletvekillerinin TBMM'deki danışmanlarına da "haftada bir kez test yaptırma zorunluluğu getirilmiş. Danışmanlar her pazartesi gerekçe bile göstermeden TBMM'de test yaptırıyor; test sonuçlarını ise salı günü birlikte çalıştığı milletvekiline gösteriyor. Konuştuğum bir danışman 'Meclis açıkken, arkadaşlarımız sürekli test yaptırıyordu. Meclis şu an kapalı olduğu için test yaptıranların sayısı azaldı. Bazı danışmanlar evden çalışmaya başladı. Meclis Ekim'de açılınca her hafta yine test yaptırılacak ve vekile gösterilecek' dedi.”