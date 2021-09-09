AKP’li başkan dere yatağına yapılacak terminali böyle savundu: Risk yok

09 Eylül 2021 Perşembe, 09:17

Trabzon Büyükşehir Belediyesi tarafından Değirmendere vadisinde dere yatağına yapılacak olan Şehirlerarası Otobüs Terminali’nin tartışması Belediye meclis toplantısında da devam etti. Sözcü'den İsmail Akduman'ın haberine göre; gündem olan konu hakkında bilgi veren AKP’li Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu, terminalin yapımına devam edildiğini ve bu projeden vazgeçmediklerini söyledi.

BÜTÜN ELEŞTİRİLERİ DEĞERLENDİRDİK

Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu, terminal inşaatı hakkında meclis üyelerini bilgilendirdiklerini ve bütün tepkilere rağmen inşaatın devam ettiğini belirterek, “Yeni terminal binası uzun zamandır gündemimizde olan önemli bir çalışmamız. Daha önce ihalesini yapmıştık. Faaliyete başlanmıştı. Ancak yüklenicinin finansal sorunları nedeniyle sözleşmesini feshetmiştik. Geçen süre içerisinde proje revizyonu ve ihalesi yapıldı. Sözleşmesi imzalandı, yer teslimi yapıldı ve çalışmalar yeniden başladı. Türkiye'de meydana gelen sel felaketleri nedeniyle, gerek yapıldığı yer itibarıyla tartışmalar ve eleştiriler oldu. Hepsini değerlendirdik. Başından beri son derece şeffaf işleyen bir süreçti” diye konuştu.

DSİ'DEN 10 ŞART

Terminalin dere yatağından 14.30 metre yüksekte olacağını dile getiren Zorluoğlu, şunları söyledi: