AKP'li Başkan kongrede koronavirüse yakalandı

12 Şubat 2021 Cuma, 22:28

Çorum AKP kadın kolları başkanı Meryem Demir, başkan seçildiği Kadın Kolları Kongresinden hemen sonra koronavirüse yakalandı.

AKP Kadın Kolları Kongresi geçtiğimiz 8 Şubat 2021 tarihinde yoğun bir katılımla Anitta Otel’de yapılmıştı. Meryem Demir'in koronavirüs testi pozitif çıkarken, Demir'in evinde 10 gün karantinada kalacağı ve tedavisine evinde devam edileceği öğrenildi.

ERDOĞAN, SALGIN NEDENİYLE KOGREYE KATILANLARA TEŞEKKÜR ETMİŞTİ

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, 1 Şubat’ya yapılan İl Kongrelerine telekonferans sistemiyle canlı olarak bağlanmış, yükselen Covid-19 vaka sayılarına rağmen kongre salonlarını dolduran partililere teşekkür etmişti.