AKP'li belediye başkanı Gültak hükümeti eleştiren meclis üyesine mikrofonu kapatma tehdidi

04 Haziran 2021 Cuma, 19:09

Mersin'in Akdeniz ilçesi Belediye meclisinin Haziran ayı 2. Birleşimi Akdeniz Belediyesi Hizmet Binası’nın Konferans Salonu’nda yapıldı. Çevre Günü’ne özel sunum yapılmasının ardından söz alan HDP meclis üyesi Salih Akbaş, sunum için teşekkür ettikten sonra tam da merkezi hükümeti eleştirecekken Başkan Gültak mikrofonun kapatılmasını istedi ve “Gidin bunları dışarıda konuşun, meclisi Ben yönetiyorum. Mikrofonu kapattırma yetkim var” dedi

Yerel haber sitesi Mersin İmece'den Seren Sabuncu'nun haberine göre, HDP meclis üyesi Salih Akbaş, “Çevre Günü’ne özel olarak çok güzel bir sunum yaptınız. Bunun için teşekkür ediyorum. Ama bakıyoruz ki bir sahili temizlemekle değil, Türkiye’nin genel olarak merkezi hükümetin çevreyle ilgili…” demesinin ardından konuşmasını kesen Başkan Gültak, “Burası Akdeniz meclisi, lütfen burada polemik yapmayın” diyerek mikrofonun kapatılmasını istedi. “Mikrofonu kapatamazsın” diyen Meclis Üyesi Akbaş, polemik yapmadığını çevre konusu ile alakalı konuşma yapacağı ısrarında bulunması üzerine Başkan Gültak, “Gidin bunları dışarıda konuşun, meclisi ben yönetiyorum. Mikrofonu kapattırma yetkim var” diye karşılık verdi.

MECLİSTE ‘SAÇMALIYORSUNUZ’ KRİZİ YAŞANDI

Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanlığı ve Akdeniz Belediye Başkanlığı ile birlikte yapılan parka Erzurum Belediye Başkanı Mehmet Sekmen’in soyadının verilme önerisi de mecliste gerilime neden oldu. Özgürlük Mahallesi’nde yapılacak olan parkın isminin ‘Özgürlük’ ya da evrensel, halka mal olmuş birinin adının verilmesini isteyen HDP’li meclis üyelerine, Cumhur İttifakı meclis üyeleri karşı çıktı. HDP meclis üyelerinin, “Erzurum başkanına desteklerinden dolayı teşekkür ediyoruz ama bu arsa kendisine ait değil, TCDD’ye ait, devlete ait bir yer. Bu jeste karşılık teşekkür edip plaket verilebilir ama başkanın soyadının verilmesini doğru bulmuyoruz” demesinin ardından söz alan AKP meclis üyesi Tufan Nenni, “Bu jeste karşılık bir isim verilmek isteniyor. Bu kadar sembolik şeylerle uğraşmak saçmalık” diyerek HDP'li meclis üyesine tepki gösterdi. Meclise gelen önerge hakkında görüşlerini sunduklarını söyleyen HDP meclis üyeleri, AK Partili Nenni’nin ‘saçmalıyorsunuz’ tavrını doğru bulmadıklarını söylediler.

“YANGINI KİMLERİM ÇIKARDIĞINI BİLİYORUZ”

5 Haziran Çevre Günü’nü kutlayan HDP ve CHP meclis üyelerinin ardından yine söz alan AKP’li Nenni’nin sözleri HDP Meclis Üyeleri ile Cumhur İttifakı üyelerini yine karşı karşıya getirdi. Nenni, “Milyonlarca hektar yanarken, vatan hainlerini eleştirip kınamadılar” demesine tepki gösteren HDP’li Bedriye Kuş, “kimin yaptığını bizler biliyoruz” dedi. CHP’li Muhittin Ertaş ise, AKP’li Nenni’ye karşılık, “Çevre katliamının kimin yaptığını görmek istiyorsanız Çevre ve Şehircilik bakanlığının sitesine girip son bir yılda verilmiş olan maden ruhsatlarının sayısını ve yerlerini görürsünüz ve o zaman kararınızı verirsiniz” diye konuştu.

‘EL KOL HAREKETİ YAPMA’ TARTIŞMASI YAŞANDI

Son olarak konuşan Başkan Gültak, meclis başında kendisine ‘gerginsiniz’ denilmesine cevap vererek, “Gerginlik yok gayet sakinim. Oynamak istediğiniz filmin adını biliyorum. Şimdiye kadar bütün mütevaziliğimizle bunları idare ettik. Kürt kardeşlerimizi hiçbir fayda veremezsiniz bu polemiklerle” demesini HDP’li meclis üyeleri ‘hedef gösterme’ olarak yorumladılar ve “Biz sadece Kürt partisi değiliz” diyerek karşı çıkıp Gültak’ın her mecliste aynı şeyi yaptığını ifade ettiler.

Gültak’ın “Başkan konuşurken laf kesilmez” diye karşılık vermesinin ardından Başkan Gültak ve HDP’li meclis üyeleri arasında ‘Konuşurken elini indir. El kol hareketi yapma’ tartışması yaşandı.

GÜLTAK'IN ‘İNTİHAR’ YORUMU TEPKİ ÇEKMİŞTİ

AKP’li Belediye Başkanı Mustafa Gültak daha önce de, altı çocuk babası inşaat işçisi Abdullah Ertem’nin ekonomik sıkıntılar nedeniyle intihar etmesini değerlendirerek “En fakir insan, en zavallı insan intihar eder mi ya! O zaman memleketin yarısının intihar etmesi gerek. Yani fakirlik, borçlu olmak intiharın sebebi midir? O zaman Afrika’daki insanların her gün intihar etmesi lazım” ifadelerini kullanmıştı.