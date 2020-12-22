AKP’li belediyedeki kadro skandalı Sayıştay raporunda ortaya çıktı

22 Aralık 2020 Salı, 14:45

Söz konusu 35 kişi sözleşmeli personelden kanunla memuriyete geçirildi. Sayıştay’ın denetim raporu ile ortaya çıkan usulsüzlük hakkında “5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 49’uncu maddesine göre, ‘Eğitmen’ olarak istihdam edilen sözleşmeli personelden, kanunla memuriyete geçirilen 35 kişi eğitmen kadroları için gerekli şartları taşımamaktadır” denildi.

MEMUR KADROSU AÇILMIŞ

Sayıştay’ın Denetim Raporu’na göre sözleşmeli personel çalıştırılmasına ilişkin esaslarda “Eğitmen” kadrosu olmadığını belirten CHP İstanbul Milletvekili Emine Gülizar Emecan, “AKP iktidarı ve belediyelerinde maalesef alışkın olduğumuz bir durum Güngören Belediye’sinde de karşımıza çıkıyor. Yani normalde sözleşmeli kadro için bile eğitmen alınmaması gereken bir yere memur olarak resmen dışarıdan atama yapıyorlar. Adrese teslim kadrolar ile devletin imkanları yandaşın hizmetine sunuluyor. Neredeyse 10 milyon işsizimiz var. Üniversite mezunu her 4 gencimizden 1’i işsiz. Devlet kadrolarının, kamu kurumlarının kadroları böyle liyakatsiz atamalarla dolu. Bir belediyede bu kadar eğitmen ihtiyacı olur mu? İhtiyaç dışı açılan hayali kadrolara diploması bile olmayan tanıdıklarını yerleştiriyorlar, sonra da bu yetmezmiş gibi bir de devlet memuriyeti hakkı tanıyorlar. Yaşananlar AKP’li belediyelerdeki usulsüzlüklerin büyüklüğüne dair bize ipucu veriyor.” dedi.

CHP’li Emecan konuyla ilgili şunları söyledi:

SANTRALDE, BÜRODA, SEKRETERYADA ÇALIŞIYOR

“Belediyede eğitmen kadrosunda çalışan memur sayısı 40 ve bunlar sözleşmeli eğitmen olarak çalışırken memur kadrosuna geçiriliyorlar. Sayıştay raporunda görüyoruz ki, bu kişilerin 29’u lise, 5’i ön lisans, sadece 6’sı lisans mezunu. Bu 40 kişi içerisinde eğitim ile ilgili alanlardan mezun olan kişi sayısı sadece 5. Ne pedagojik formasyon eğitimi alınmış ne de belediyede ne iş yapacakları yani görev tanımları belirtilmiş. Fiili olarak yaptıkları işe baktığımızda sadece 4 personelin eğitmenlik işi ile ilgili görevlendirildiği, diğer 36 kişinin santral, beyaz masa, sekreterlik, büro gibi eğitmenlikle hiç ilgisi olmayan işler yaptığı ortaya çıkıyor.”

LİYAKATSİZ ATAMALARLA DOLU

“Belediye’nin zaten toplam memur sayısı 263. Ve burası bir eğitim kurumu değil yani kurumun esas faaliyeti eğitim değil. Fakat 40’ı memur 3’ü sözleşmeli tam 43 kişi eğitmen olarak görev yapıyor. Sayıştay Raporu’nda şöyle deniliyor: ‘İlgili personelin, atandıkları kadronun eğitim şartlarını taşımaksızın önce sözleşmeli eğitmen, akabinde memur kadrolarında istihdam edilmeleri kanun önünde eşitlik ilkesine aykırı olduğu gibi personel mevzuatına da aykırıdır.’ Bugün memur olabilmek için defalarca sınavlara giriyor gençlerimiz, tanıdıkları olmadığı ya da iktidara yakın olmadıkları için işe/kadroya alınmıyorlar. Fakat görüyoruz ki liyakatsiz atamalar, akrabanın, eşin dostun işe alınma süreci iktidar tarafından hız kesmeden devam ediyor.”