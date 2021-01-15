AKP'li belediyeden sağlıkçılara ücretsiz mezar yeri!

15 Ocak 2021 Cuma, 10:02

AKP'li Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir’in başkanlığında yapılan Meclis toplantısında şehit ailelerine ve Covid-19 nedeniyle hayatını kaybeden sağlık personellerine mezar yeri ücretsiz olması teklif edildi.

Komisyona havale edilen maddeler içerisinde yer alan, “Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığının Kıranköy ve Asri Mezarlıklarında meftun bulunan şehidin anne ve babasının vefat etmesi durumunda ücretsiz mezar yeri teklifi” maddesi ile “Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı'nın pandemi dönemi sürecinde yeni tip korona virüsü hatalığından dolayı vefat eden sağlık personeline Derecik, Kıranköy ve Asri Mezarlıklarında ücretsiz mezar yeri tahsisi teklifi” maddeleri oybirliği ile kabul edildi.

Söz konusu maddeler diğer 53 madde ile birlikte komisyonda görüşülüp, karara bağlanmak üzere meclisin onayına sunulacak.