AKP’li belediyelerden ‘Love Erdoğan’ atağı!
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, ABD'nin New York kentinde 'Stop Erdoğan' şeklindeki reklam ilanlarını veren ve organize eden kişiler hakkında soruşturma başlatmıştı.
ABD’nin ve dünyanın en ünlü meydanlarından biri olan New York’taki Times Meydanı’nda geçen günlerde, “Advocates of Silenced Turkey” oluşumu tarafından verilen ilanların yayımlandığı reklam panolarına “Stop Erdoğan” yazılmasının ardından Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir’in talimatıyla, Cumhuriyet Meydanı’ndaki LED ekranda “Love Erdoğan” görseline yer verildi. Samsun Büyükşehir Belediyesi ve başkan Mustafa Demir’in sosyal medya hesabında “#LoveErdoğan” etiketiyle, paylaşımda bulunuldu. Etiketin altına yorum yapan bazı yurttaşlar ise “Kamunun parasını çar çur etmeyin” diye tepki gösterdi. Elazığ’da da AKP’li Belediye Başkanı Şahin Şerif-oğulları LED ekranlardan “Love Erdoğan” görseli yansıttı.
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