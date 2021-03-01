AKP’li Fatma Aksal: Vaka artışını kongrelere bağlamak haksızlık olur
TBMM Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonu (KEFEK) Başkanı ve AKP Edirne Milletvekili Fatma Aksal, Edirne’de artan vaka sayılarını il ve ilçelerde yapılan kongrelere bağlamanın haksızlık olduğunu savundı. Aksal, "Bu konuda maske çok önemli. Bir şey yenilip içilmeyen ortamlarda bulaşma riski çok düşük" dedi.
Pandemi ihlalleri nedeniyle her hafta onbinlerce kişiye ceza kesilirken Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın deyimiyle "lebaleb" dolu halde il kongrelerini yapması eleştirilen AKP'den savunma geldi.
TBMM Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonu (KEFEK) Başkanı ve AKP Edirne Milletvekili Fatma Aksal, Edirne’de artan vaka sayılarını il ve ilçelerde yapılan kongrelere bağlamanın "haksızlık" olduğunu söyledi.
Keşan Belediye Başkanı Mustafa Helvacıoğlu ve partililerle birlikte, MHP Keşan İlçe Başkanlığı’nı ziyaret ede Aksal burada yaptığı konuşmada, Edirne’nin pandemiyle mücadeleyi çok iyi yönettiğini ifade ederken artan koronavirüs vakaları hakkında da değerlendirmede bulundu.
Aksal, "Biz kongrelere giderken çok özen gösterdik. İnsanların ateşi ölçüldü, her yer dezenfekte edildi. Bütün bu vaka artışını sadece Edirne’deki kongrelere bağlamakta çok büyük haksızlık olur. Kongre kalabalık olabilir ama önlemler alındı. Bu konuda maske çok önemli. Bir şey yenilip içilmeyen ortamlarda bulaşma riski çok düşük. Biz maske kuralına kongrelerde çok fazla uyduk. Ama cenaze, mevlit, taziye gibi yeme içmenin olduğu ortamlarda vakaların artma oranı da çok fazla. Edirne’de filyasyon kurulu toplantısına girdiğimde bulaşmanın yüzde 85’inin ev hanımlarında olduğunu öğrendim. Ev ortamında daha çok bulaşıyor. Çünkü maskeler çıkarılıyor ve bir şeyler yenilip içiliyor" dedi.
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