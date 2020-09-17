AKP'li Göksu'ya İYİ Parti'li Durmuş Yılmaz'dan tepki: "Tek isteğimiz çukurun dibine hemen varmaları"

17 Eylül 2020 Perşembe, 18:57

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Meclis toplantısında, Esenler Belediye Başkanı AKP'li Mehmet Tevfik Göksu'nun, İYİ Parti'li Dr. Taylan Yıldız'dan "internetçi arkadaşımız" şeklinde bahsetmesine İYİ Parti Ankara Milletvekili Durmuş Yılmaz'dan tepki geldi.

Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Durmuş Yılmaz, ''Rezillerden tek isteğimiz çok hızlı hareket ederek varmak istedikleri çukurun dibine hemen varmaları. Bize zaman kaybettirmeyin, sizi de kurtaracak, yeni bir medeniyet inşası için acelemiz var'' diye konuştu.

NE OLMUŞTU?

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Eylül ayı meclisi 2. oturumunda söz alan İYİ Parti'li Meclis Üyesi Vedat Taylan Yıldız, metrolarda neden internetin olmadığı konusunu dile getirmişti. Yıldız’ın konuşmasının ardından AKP Grup Başkanvekili Tevfik Göksu, Yıldız’a cevap verirken “İnternetçi arkadaşımız” diye seslendi. Yıldız, “Ben internetçi arkadaş değilim. İsmim Taylan Yıldız. Stanford’tan doktoram var” şeklinde cevap vermesi ardından Göksu'nun kahkaha atması sosyal medyada günün en çok konuşulan konusu olmuştu.

