AKP'li Göksu'nun 'internetçi arkadaş' ifadesi tepki çekti
İstanbul Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi İYİ Parti'li Dr. Taylan Yıldız, Esenler Belediye Başkanı AKP'li Mehmet Tevfik Göksu'nun kendisinden bahsederken "internetçi arkadaşımız" şeklindeki ifadesine tepki gösterdi.
İBB Meclisi'nde, 'metrolara internet gelmesi' talebiyle konuşan Dr. Yıldız'a, AKP'li Göksu, "İYİ Parti'de konuşan 'internetçi arkadaşımız' galiba sanal dünyada çok fazla geziyor" şeklindeki ifadelerle yanıt verdi. Bunun üzerine tekrar söz alan Yıldız, Göksu'nun kendisine 'internetçi arkadaş' diyerek hitap etmesine tepki göstererek, kendini tanıttı.
Sosyal medyada yaptığı paylaşımla bir kez daha tepki gösteren Taylan Yıldız, "Bana 'İnternetçi arkadaş' diyerek gençlerimizin internet talebini aklınca aşağılamaya çalışıyor. Gençler, bu siyasetçiler sizin dünyanızı zerre kadar anlamıyor. Ama ben sonuna kadar sizin internetçi abiniz olmaya ve haklarınız için savaşmaya devam edeceğim" açıklamasında bulundu.
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