AKP'li il yöneticisinden Gergerlioğlu paylaşımı: "Sizin kıldığınız namazı Allah kabul etmez"

HDP'li Ömer Faruk Gergerlioğlu, milletvekilliğinin düşürülmesinin ardından Meclis'te gözaltına alındı. Gergerlioğlu'nun abdest aldığı sırada gözaltına alınmasına ilişkin ise AKP'li bir il yöneticisi "Sizin kıldığınız namazı Allah kabul etmez" dedi.

cumhuriyet.com.tr
21 Mart 2021 Pazar, 10:49
AKP'li il yöneticisinden Gergerlioğlu paylaşımı:
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HDP'li Ömer Faruk Gergerlioğlu, milletvekilliğinin düşürülmesinin ardından Meclis'te "Adalet Nöbeti"ni sürdürdüğü sırada, sabah saatlerinde gözaltına alındı.

Üzerinde pijamalarıyla gözaltına alınan Gergerlioğlu, Meclis'ten çıkarılmasının ardından sağlık kontrolü için hastaneye sevk edildi.

Lavaboda abdest aldığı sırada gözaltına alındığı belirtilen Gergerlioğlu ile ilgili AKP'nin bir il yöneticisi ise "sizin kıldığınız namazı Allah kabul etmez" dedi.

AKP Edirne İl Yönetim Kurulu Üyesi Mustafa Okur, Twitter hesabından yaptığı iki paylaşımda "Gergerlioğlu mu ? o artık paket", "Sizin kıldığınız namazı Allah kabul etmez" ifadelerini kullandı.


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