AKP'li ilçe başkanının oğlu motosiklet kazasında yaşamını yitirdi
İzmir'in Kiraz ilçesinde, sokak köpeğinin saldırması sonucu motosikletin kontrolünü kaybeden 21 yaşındaki Anıl Yılmaz, refüjdeki elektrik direğine çarpıp yaşamını yitirdi. Oğlunun ölüm haberini alan AKP Kiraz İlçe Başkanı İbrahim Yılmaz, gözyaşlarına boğuldu.
Kaza saat 06.30 sıralarında Cumhuriyet ile İstiklal mahalleleri arasında Köprübaşı mevkisinde meydana geldi. Beraberindeki arkadaşını indirdikten sonra İstiklal mahallesindeki evine dönmek üzere motosikletiyle yola çıkan Anıl Yılmaz, bir sokak köpeğinin saldırısına uğradı.
POLİS SORUŞTURMA BAŞLATTI
Panikle motosikletin kontrolünü kaybeden Yılmaz, refüjdeki elektrik direğine çarptı. Köpek ise kaçtı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekipler, motosiklet sürücüsü Yılmaz'ın yaşamını yitirdiğini belirledi.
Evde olduğu sırada, oğlunun ölüm haberini alan AKP Kiraz İlçe Başkanı İbrahim Yılmaz, gözyaşlarına boğuldu.
Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.
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