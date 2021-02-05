AKP'li isimden Atatürk'ü hedef alan skandal paylaşımlar

05 Şubat 2021 Cuma, 22:09

AKP'li isim tarafından Türkiye Cumhuriyet'inin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü hedef alan görseller sosyal medyada art arda paylaşıldı. Paylaşılan görsellere CHP, Kemal Kılıçdaroğlu gibi isimler etiketlendi.

Geçmiş dönemlerde AKP'den milletvekili aday adayı ve 15 Temmuz Milli İrade ve Demokrasi Derneği Adıyaman Şubesi gibi görevlerde de bulunan Devletin Bekası ve Milletin İradesi Derneği Adıyaman İl Başkanı Ebubekir Şahin, Atatürk'ü hedef alan paylaşımlar gerçekleştirdi.

Aynı paylaşımı birçok kez art arda yapan AKP'li Ebubekir Şahin, Mustafa Kemal Atatürk'ün fotoğrafını kullanılarak, skandal bir not ile paylaştı. Notta, "Valla onu bunu bilmem, ben Tayyipçiyim. - M.Kemal Atatürk" ifadeleri yer aldı.

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