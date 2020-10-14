AKP'li Mamak Belediyesi, dev araziyi FETÖ'cü vakfa bedelsiz tahsis etmiş

14 Ekim 2020 Çarşamba, 08:26

Kamu arazilerinin FETÖ’cü vakıflara nasıl verildiği tek tek ortaya çıkıyor. AKP’li Mamak Belediyesi'nin 2013’te 43 bin metrekarelik araziyi bir vakfa bedelsiz olarak tahsis ettiği anlaşıldı. Sayıştay, bugün arazi üzerinde bir araştırma merkezinin bulunduğunu belirterek ileride yaşanacak olası hukuki soruna dikkat çekti.

Birgün'den İsmail Arı'nın haberine göre; Durum, Türkiye Sağlık Enstitüleri Başkanlığı (TÜSEB) 2019 Yılı Sayıştay Denetim Raporu’nda ortaya çıktı. Buna göre, Mamak Belediyesi araziyi Sağlık Bilimleri Yüksek Teknoloji Araştırma Vakfı’na üniversite yapımı için 25 yıllığına bedelsiz olarak tahsis etti. Bu vakfın kurucuları arasında Fethullah Gülen'in özel doktoru Tuncay Delibaşı ve Bülent Arınç'ın damadı Ekrem Yeter de yer alıyor.

Araziye ilişkin gelişmeler Sayıştay denetim raporunda şöyle yer aldı:

* Mamak’taki arazi üzerine vakıf ile Dışkapı Eğitim ve Araştırma Hastanesi arasında imzalanan protokol kapsamında 7 milyon 29 bin TL’lik bir araştırma merkezi hizmet binası inşa edildi.

* 15 Temmuz 2016’daki darbe girişiminin ardından da vakıf kapatıldı. Mamak Belediyesi’ne geçen arazideki binaya "Aziz Sancar Araştırma Merkezi" adı verildi.

* Bina, TÜSEB tarafından kullanılıyor, elektrik, su ve doğalgaz giderleri Sağlık Bakanlığınca karşılanıyor. Tahsis durumu belirsiz.

* Sağlık Bakanlığı ile idare arasında ortaya çıkması muhtemel hukuki sorunlara karşı bakanlık ile belediye arasında mutabakat sağlanmalı ve taşınmazların tahsis durumu netleştirilmeli.