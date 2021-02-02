AKP'li Mehmet Metiner'e 'hakaret' davasında karar

02 Şubat 2021 Salı, 16:24

Recep A., 5 Ekim 2019'da sosyal medya hesabında, AKP eski Milletvekili Mehmet Metiner hakkında hakaret içerikli paylaşım yaptığı gerekçesiyle şikayet edildi.Şikayet üzerine Recep A. hakkında 'hakaret' suçundan dava açıldı. Kayseri 12'nci Asliye Ceza Mahkemesi’nde görülen davanın karar duruşmasında Recep A, hazır bulundu. Recep A.'ya, 'sesli veya görüntülü bir ileti ile hakaret' suçundan 65 gün adli gün karşılığı bin 300 TL para cezası verildi ve hükmün açıklanmasının geriye bırakılması kararlaştırıldı.