AKP'li Mehmet Metiner'e 'hakaret' davasında karar
AKP eski Milletvekili Mehmet Metiner'e sosyal medyada hakaret ettiği suçlamasıyla tutuksuz yargılanan Recep A'ya 65 gün adli gün karşılığı bin 300 TL para cezası verilerek, hükmün açıklanması geri bırakıldı.
Recep A., 5 Ekim 2019'da sosyal medya hesabında, AKP eski Milletvekili Mehmet Metiner hakkında hakaret içerikli paylaşım yaptığı gerekçesiyle şikayet edildi.Şikayet üzerine Recep A. hakkında 'hakaret' suçundan dava açıldı. Kayseri 12'nci Asliye Ceza Mahkemesi’nde görülen davanın karar duruşmasında Recep A, hazır bulundu. Recep A.'ya, 'sesli veya görüntülü bir ileti ile hakaret' suçundan 65 gün adli gün karşılığı bin 300 TL para cezası verildi ve hükmün açıklanmasının geriye bırakılması kararlaştırıldı.
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