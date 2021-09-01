AKP'li Mehmet Özhaseki 14. kez aynı müjdeyi verdi

01 Eylül 2021 Çarşamba, 13:40

AKP Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki geçtiğimiz günlerde Hacılar ilçesinde katıldığı bir programda daha öncede defalarca sözü verilen hızlı tren projesi hakkında açıklamalarda bulunarak, “Hızlı tren için de pazartesi günü kredi görüşmeleri var. Hazine ve Maliye Bakanımız ile Ulaştırma ve Alt Yapı Bakanımızla bir araya geleceğiz. Onu da belli bir noktaya getirebilirsek Kayseri’ye bir müjde daha vermiş oluruz” ifadelerini kullandı.

“SIKIŞINCA HIZLI TREN MÜJDESİ VERİYORSUNUZ”

Özhaseki'nin hızlı tren projesi ile ilgili açıklamalarına tepki gösteren İYİ Parti Kayseri İl Bşkanı Sebati Ataman, iktidar partisinin 2014 yılından bugüne kadar Kayseri halkına 14 kez hızlı tren müjdesi verdiğini belirtrerek, “Sayın Özhaseki yine hızlı tren müjdesi vermiş ve ‘Hızlı trende son aşamaya geldik, kredi konusunda sabırla hareket ediyoruz’ diyor. Sayın Özhaseki, 2014 yılından bugüne kadar başbakanınızdan, bakanlarınıza, bakanlarınızdan milletvekillerinize kadar 14 defa müjde verdiniz. Daha önce de hatırlatmıştım ama bir defa daha size ve hemşerilerimize hatırlatayım da unuttuğumuzu sanmayın ya da unutturduk diye düşünmeyin. Sıkışınca hızlı tren müjdesi veriyorsunuz” ifadelerini kullandı.

2014’TEN BERİ VERİLEN HIZLI TREN MÜJDELERİ

İYİ Partili Başkan 2014 yılından günümüze kadar iktidar partisi mensupları tarafından hızlı trene ilişkin verilen müjde mesajlarını ve tarihlerini şu şekilde sıraladı:

27 NİSAN 2014

Başbakan Recep Tayyip Erdoğan: Biliyorum, sizler de şimdi Yüksek Hızlı Tren istiyorsunuz. Kayseri-Yerköy Hızlı Tren Projesi ile Kayseri’yi şu anda yapımı devam eden Ankara-Sivas Yüksek Hızlı Tren hattına bağlama kararını aldık. Etüt projesi, yatırım programındaydı, yapım projesini de yatırım programına alma talimatını verdim. Bu kadim Selçuklu kentini de Sivas, Ankara, Eskişehir, Konya, Bursa ve İstanbul ile hızlı tren üzerinden birbiriyle buluşturacağız.

25 TEMMUZ 2014

Başbakan Erdoğan, Eskişehir'de YHT açılış töreninde: Şanlıurfa, Adana, Mersin, Antalya, Kayseri, Kars, Trabzon ve daha nice kenti bu hizmetle buluşturacağız.

25 EKİM 2014

Başbakan Ahmet Davutoğlu: Önümüzdeki yıl içerisinde Yerköy-Kayseri Hızlı tren hattı için kazmayı vuracağız

11 OCAK 2015

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Lütfi Elvan: Antalya, Konya, Aksaray, Nevşehir ve Kayseri Hızlı Tren hattının müjdesini vermişti.

26 OCAK 2015

AKP Milletvekili Yaşar Karayel: İlin en önemli projesi olarak gösterdiği Hızlı Ten projesinin Yüksek Planlama Kurulu kararının tamamlandığını ve 2015 yılı içersinde ihalesinin yapılıp temelinin atılacağını, Ankara- Sivas YHT ana hattı bitirilirken eş zamanlı olarak Yerköy- Kayseri hattı tamamlanacak.

28 OCAK 2017

Ulaştırma ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan: Geçmişte projeler konuşulduğunda dede, ‘Ben görür müyüm?’ demiyordu. ‘Acaba torunum görür mü ?’ diyordu. Artık, fikri ortaya koymakla sonucunu görmek arasındaki mesafeler çok çok kısaldı. Dünya bizi gıpta ile izliyor. Kayseri en kısa zamanda YHT ile tanışacak”

2 NİSAN 2017

Başbakan Binali Yıldırım, Kayseri mitinginde: Bu yıl hızlı tren ihalesini yapıyoruz

6 OCAK 2018

Başbakan Binali Yıldırım: Kayseri-Nevşehir-Konya Hızlı Tren hattının projelerinin yıl içerisinde tamamlanacağını ve yapım içinde planlamanın yapıldığı…

11 OCAK 2018

Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki: Bu proje 3 sene sonra bittiğinde vatandaşımız, Kayseri'de eski gar binasından kolaylıkla trene binip, 1,5 saatte Ankara’da olacak.

20 ŞUBAT 2018

Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki YHT ihalesinin 8 Mart'ta yapılacağını, ayrıca 2018 Haziran'ında Kayseri-Antalya tren hattının projelendirileceğini, havaalanı içinde yıl içerisinde inşaatının tamamlanacağını söyledi.