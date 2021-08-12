AKP'li Nevzat Avunç'un 82 şirkette yönetici olduğu ortaya çıktı

Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) Başkan Yardımcısı AKP'li Nevzat Avunç’un aynı anda 82 şirkette yönetici olduğu ortaya çıktı.

cumhuriyet.com.tr
12 Ağustos 2021 Perşembe, 22:33
AKP'li Nevzat Avunç'un 82 şirkette yönetici olduğu ortaya çıktı
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AKP'li bürokratların 'çoklu' maaaşlarını  ifşa eden CHP Zonguldak Milletvekili Deniz Yavuzyılmaz, bu kez de birden çok yerde aynı anda görev alan AKP'li bürokratları açıklıyor.

CHP'li Yavuzyılmaz'ın sosyal medya hesabından MERSİS ve Ticaret Sicil Gazetesi'ne dayandırdığı verilere göre Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) Başkanı Yardımcısı Nevzat Avunç'un 82 şirkette yönetici olduğu ortaya çıktı!

Buna göre Avunç, 46 şirkette Yönetim Kurulu Başkanı, 34 şirkette Yönetim Kurulu Üyesi, 2 şirkette ise Müdürler Kurulu Başkanı olarak görev yapıyor.

Yavuzyılmaz paylaşımında, "TMSF usul ve esaslar tebliğine göre; bu bürokrat tek şirketten ücret alıyor (!) Bir insan fizyolojik olarak aynı anda 81 şirkette görev yapabilir mi? Bu AK Partili bürokratın aynı anda 81 şirketin yönetim kurulunda ne işi var?" ifadelerini kullandı.


Yavuzyılmaz ayrıca, Avunç’un TMSF tarafından atandığı 82 şirketi paylaştı.


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