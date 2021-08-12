AKP'li Nevzat Avunç'un 82 şirkette yönetici olduğu ortaya çıktı
Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) Başkan Yardımcısı AKP'li Nevzat Avunç’un aynı anda 82 şirkette yönetici olduğu ortaya çıktı.
AKP'li bürokratların 'çoklu' maaaşlarını ifşa eden CHP Zonguldak Milletvekili Deniz Yavuzyılmaz, bu kez de birden çok yerde aynı anda görev alan AKP'li bürokratları açıklıyor.
CHP'li Yavuzyılmaz'ın sosyal medya hesabından MERSİS ve Ticaret Sicil Gazetesi'ne dayandırdığı verilere göre Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) Başkanı Yardımcısı Nevzat Avunç'un 82 şirkette yönetici olduğu ortaya çıktı!
Buna göre Avunç, 46 şirkette Yönetim Kurulu Başkanı, 34 şirkette Yönetim Kurulu Üyesi, 2 şirkette ise Müdürler Kurulu Başkanı olarak görev yapıyor.
AK Partili TMSF Başkan yrd. Nevzat Avunç'un aynı anda;— Deniz Yavuzyılmaz (@yavuzyilmazd) August 12, 2021
46 şirkette Yönetim Kurulu Bşk.
34 şirkette Yönetim Kurulu Üyesi
2 şirkette Müdürler Kurulu Bşk.
olduğunu tespit ettik.
Toplam 82 şirkette!
Kaynak: MERSİS, Ticaret Sicil Gazetesi?? pic.twitter.com/j3s9mFrf8j
Yavuzyılmaz paylaşımında, "TMSF usul ve esaslar tebliğine göre; bu bürokrat tek şirketten ücret alıyor (!) Bir insan fizyolojik olarak aynı anda 81 şirkette görev yapabilir mi? Bu AK Partili bürokratın aynı anda 81 şirketin yönetim kurulunda ne işi var?" ifadelerini kullandı.
TMSF usul ve esaslar tebliğine göre; bu bürokrat tek şirketten ücret alıyor (!)— Deniz Yavuzyılmaz (@yavuzyilmazd) August 12, 2021
Bir insan fizyolojik olarak aynı anda 81 şirkette görev yapabilir mi?
Bu AK Partili bürokratın aynı anda 81 şirketin yönetim kurulunda ne işi var?
???? pic.twitter.com/xHHHwVBUHg
Yavuzyılmaz ayrıca, Avunç’un TMSF tarafından atandığı 82 şirketi paylaştı.
Nevzat Avunç’un TMSF tarafından atandığı 82 şirket?? pic.twitter.com/gbzyXbrTdD— Deniz Yavuzyılmaz (@yavuzyilmazd) August 12, 2021
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