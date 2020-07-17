AKP'li Pülümür İlçe Başkanı, CHP'li Pülümür Belediye Başkanı'nın yüzünü buzladı!

17 Temmuz 2020 Cuma, 10:02

15 Temmuz darbe girişiminin 4'üncü yıldönümü nedeniyle, ülke genelinde birlik ve beraberlik mesajları verilirken Tunceli'de AKP'li ilçe başkanı tepkilere neden olan bir hareket yaptı.

15 Temmuz’un yıldönümü vesilesiyle Pülümür’de yapılan şehit mezarı ziyaretinde AKP Pülümür İlçe Başkanı Çağnur Kılıçoğlu, şehit mezarını ziyaret eden CHP Pülümür Belediye Başkanı Müslüm Tosun'un yüzünü buzlayarak Twitter hesabından paylaştı.

CHP'Lİ BAŞKANIN YÜZÜNÜ BUZLADI

CHP’li belediye başkanının yüzünü buzlayan AKP’li Çağnur, Twitter hesabından, “15 Temmuz şehitlerimizi kabirleri başında bir kez daha rahmet ve minnetle andık. “Vatanımı böldürmem, bayrağımı indirmem, ezanımı susturmam’ diyerek şehadete yürüyen milli kahramanlarımızı asla unutmayacağınız” ifadelerini kullanarak birlik beraberlik mesajı verdi.

CHP'Lİ BAŞKAN SANSÜRE TEPKİ GÖSTERDİ

CHP'li Belediye Başkanı Müslüm Tosun ise sosyal medyada yapılan sansüre tepki gösterdi. Tosun tepkisinde, “Demokrasi ve Milli Günü adına törene katılacaksınız. Daha sonrada fotoların üstünü karartacaksınız. İşte iradeye saygı adına siyaset. Sonuç tahammülsüzlük. Sadece kamuoyunun takdirine bırakıyorum” ifadelerine yer verdi.