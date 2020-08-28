AKP'li Turan'ın hedefinde CHP var

28 Ağustos 2020 Cuma, 15:21

Çanakkale'deki sektör buluşmaları kapsamında Arı Yetiştiricileri Birliği yönetim kurulu ve bal üreticileriyle bir araya gelen Turan, CHP'yi hedef aldı.

Turan, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun "Türkiye'yi bilmeyen, tarihini bilmeyen bir ekiple karşı karşıyayız" sözlerine ilişkin şu yorumda bulundu:

"AK Parti, kadim tarihimizden aldığı ilhamla, lideriyle ve milletin desteğiyle ülkemizi yeniden tarih sahnesine çıkaran bir harekettir. AK Parti, her zaman tarihiyle gurur duyan, bu şanlı tarihe ve ecdada karşı yüksek bir sorumlulukla gece gündüz çalışmayı şiar edinen bir partidir. Biz tarihimizi de CHP’nin yaptıklarını da çok iyi biliyoruz. Sayın Kılıçdaroğlu'nun Türkiye'yi tarihi kodlarıyla ve hedefleriyle buluşturan bir yönetimi eleştirmek yerine alkışlaması gerekir. Kendisi için asıl tarih, CHP genel başkanlığı koltuğuna oturduğu tarihten başlar. Sorsanız öncesini bilmez. Kılıçdaroğlu, uçak fabrikası üzerinden ahkam kesmeye kalkıyor, ancak bilmediği bir husus var, uçak fabrikasını kapatan da CHP'dir. Milletin rüyalarını, milletin geleceğini hep böyle heba ettiklerinden dolayı, darbesiz 70 yıldır iktidar olamıyorlar, bu millet bu zihniyete yetki vermiyor."