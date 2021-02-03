AKP'li Uçma: CHP 300 yılı aşkın süreden beri devam eden büyük bir projenin adıdır
AKP İstanbul Milletvekili İsmet Uçma, partisinin Pendik İlçe Kongresi'nde konuşurken CHP'ye yönelik "CHP 300 yılı aşkın süreden beri devam eden büyük bir projenin adıdır" dedi.
AKP İstanbul Milletvekili İsmet Uçma, Kurtköy Kapalı Spor Salonu'nda düzenlenen AKP Pendik 6. Olağan İlçe Kongresi'nde konuştu.
Boğaziçi Üniversitesindeki olaylara değinen Uçma, "LGBT bir özgürlük arayışı olamaz. Temel hak ve özgürlükler bağlamında değerlendirilemez. İnşallah AK Parti'miz Cumhurbaşkanımızın riyasetinde bu hususu da aşmış olacaktır. Bizim temel özelliklerimizden birisi de nesilleri korumaktır. Nesli korumaya yönelik, tehdit ve tehlikeler asla ve asla temel hak özgürlükler bağlamına alınamaz. Bunu şiddetle reddediyoruz. Gerekli düzenlemelerle inşallah yapmış olacağız" dedi.
Daha sonra sözü CHP'ye getiren Uçma, "CHP'nin klasik partilerden bir parti olmadığını" söyleyip "CHP 300 yılı aşkın süreden beri devam eden büyük bir projenin adıdır. Türkiye en büyük demokrasidir, en büyük sosyal devlettir, birlikte yaşama kültürünü hayata geçirmiş tek ülke ve medeniyettir. İkinci örneği yoktur" ifadelerini kullandı.
AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kongreler için hazırlanmış video mesajının gösterildiği kongrede, divan heyeti belirlendikten sonra raporlar okunarak delegelerin oylamasına sunuldu.
Raporların kabul edilmesinin ardından, AKP Pendik İlçe Başkanı'nı belirlemek için seçime gidildi. Kongrede tek aday olan Ali Şirin AKP Pendik İlçe Başkanlığına seçildi.
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