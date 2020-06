AKP'li vekilden atama yorumu: Eğer Hamza’dan rahatsız oluyorsanız vatan sevginizden şüphe etmeniz lazım

17 Haziran 2020 Çarşamba, 21:47

AKP’li Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Başdanışmanı ve Spor Bakan Yardımcısı eski milli güreşçi Hamza Yerlikaya’nın Vakıfbank Yönetim Kurulu Üyeliği’ne atanması büyük tepki çekmişti. Liyakatın sorgulandığı atamayla birlikte Hamza Yerlikaya’nın 4 maaş alacağı ortaya çıkmıştı.

Meclis Genel Kurulu’nda AKP Grubu adına söz alan Adana Milletvekili Tamer Dağlı, Yerlikaya’nın atanmasını, “Bu bankaların sporla ilgili hizmetleri de var” sözleriyle savunduktan sonra eleştirilere yönelik de yanıt verdi. Dağlı, “Ağırlıklı olarak eleştiriler, Dünya ve Olimpiyat Şampiyonu olmuş, “Asrın Güreşçisi” dediğimiz Hamza Yerlikaya üzerinde yoğunlaşmaktadır. Hamza Yerlikaya bu vatanı seven, bayrağını seven, ülkesini seven ve İstiklal Marşı’mızı defalarca okutan, bu bayrağı defalarca dalgalandıran bir sporcumuzdur. Hamza Yerlikaya gibi bu vatanı seven bütün sporcularımıza ne yapsak azdır” dedi.

Dağlı, eleştirilere yönelik “Eğer Hamza’dan rahatsız oluyorsanız vatan sevginizden şüphe etmeniz lazım” ifadelerini kullandı.

İYİ PARTİLİ TÜRKKAN’DAN TEPKİ

Dağlı’nın bu sözlerine İYİ Parti sıralarından tepki geldi. İYİ Parti Grup Başkan Vekili Lütfü Türkkan, Dağlı’ya “Senin terazin tartmaz bizim vatan sevgimizi” sözleriyle yanıt verdi.