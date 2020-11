AKP'li vekilden ilginç çıkış: "18 yıl önce araba var mıydı, araba?”

25 Kasım 2020 Çarşamba, 13:34

Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı’nın bütçe görüşmeleri sırasında şaşırtan diyaloglar yaşandı. BMM’de Plan ve Bütçe Komisyonu’nda Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı’nın bütçe görüşmelerinde AKP milletvekillerinin konuşmalarının ardından söz alan CHP Aydın Milletvekili Süleyman Bülbül, “AKP’li sözcü arkadaşı dinleyince yani on sekiz yıl önce araba yoktu, uçak yoktu, tren yoktu, on sekiz yıldan beri telefon yoktu, yani on sekiz yıldan beri olmaya başladığını gördük. Bunlar, La Fontaine Masalları bunlar. Bunlar, a Haber’de olacak şeyler” diye konuştu.

Bunun üzerine AKP Denizli Milletvekili Nilgün Ök, “Araba var mıydı araba?” diye sorması şaşkınlık yarattı.

Komisyondaki diyaloglar şöyle:

Süleyman Bülbül: AKP’li sözcü arkadaşı dinleyince yani on sekiz yıl önce araba yoktu, uçak yoktu, tren yoktu, on sekiz yıldan beri telefon yoktu, yani on sekiz yıldan beri olmaya başladığını gördük. Bunlar, La Fontaine Masalları bunlar. Bunlar, a Haber’de olacak şeyler.

Nilgün Ök: Araba var mıydı, araba?

Süleyman Bülbül: Ya, lütfen arkadaşlar. Millet aç, milletin tenceresi kaynamıyor, evinde kaynamıyor, bunları söyleyin.

Komisyon Başkanı Cevdet Yılmaz: Değerli arkadaşlar, lütfen karşılıklı, konuşmayalım, hatibi dinleyelim, lütfen.

Nilgün Ök: Araba var mıydı?