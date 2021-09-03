AKP'li vekilin 'abdest' paylaşımı için suç duyurusu

03 Eylül 2021 Cuma, 23:02

Çorum Adliyesi önünde basın açıklaması yapan CHP Çorum İl Başkanı Mehmet Tahtasız, AKP Çorum Milletvekili Erol Kavuncu'nun sosyal medya hesabından 5 gün önce paylaştığı, "CHP'lilerin taşıdığı suyla abdest bile alınmaz" başlıklı yazısı hakkında savcılığa suç duyurusunda bulundu.

Kavuncu hakkında "halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama suçu" işlediği iddiasıyla suç duyurusunda bulunan CHP İl Başkanı Tahtasız, Kavuncu'nun 5 gün önce Twitter hesabından partilerinin ismini kullanarak 'mesnetsiz' ifadelerde bulunduğunu vurgulayarak “Bugüne kadar herhangi bir özür ifadesinde bulunmadığı gibi bu paylaşımı kaldırmamıştır. Toplumu ayrıştırıcı, kin ve nefret tohumları ekmek isteyen anlayışın son geldiği noktayı görmekteyiz. Kavuncu sıradan bir kişi değil bir milletvekilidir. Türkiye'miz farklı inanç, farlı siyasi kanaatten 84 milyon insanın karşılıklı saygı ve hoşgörü içinde kardeşçe yaşadığı barışçıl bir ortama sahiptir. Erol Kavuncu'nun söylediği sözler ise toplumu bölme ve buradan siyasi çıkar elde edebilme amacının ürünüdür. Kavuncu'ya yaptığı paylaşımdan dolayı 'halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama suçu' işlediğini düşünerek kendisi hakkında suç duyurusunda bulunuyoruz. Taktir halkımızındır. Kendisine gereken cevabı sandıkta verecektir" ifadelerini kullandı.