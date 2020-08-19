AKP'liler uyarıları dinlemedi: Mesafesiz seçmen ziyareti
AKP Adıyaman Milletvekili ve eski Meclis Başkanvekili Ahmet Aydın seçim bölgesinde köy ziyaretlerinde bulundu.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ve tıp otoriteleri koronavirüs salgını başladığından bu yana ’Sosyal mesafe, maske ve hijyen’ uyarısı yapıyor. AKP'liler dahil, TBMM'de virüse yakalanan milletvekilleri de var. Ancak vekiller, halkla buluşmalarında tedbirsiz davranıyor.
AKP Adıyaman Milletvekili ve eski Meclis Başkanvekili Ahmet Aydın seçim bölgesinde köy ziyaretlerinde bulundu.
Aydın, bu ziyaretlerinde maskeli dolaştı ancak maske takmayan, sosyal mesafeye de uymayan köylülerle yan yana oturup sohbet etti.
Aydın, Şahinbeyler, Yarpuzlu ve Hüseyinli köylerine yaptığı ziyaretlerin fotoğraflarını kişisel hesabından paylaştı.
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