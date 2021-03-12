AKP’lilerin Mehmet Akif Ersoy’la sınavı

12 Mart 2021 Cuma, 17:57

Mehmet Akif Ersoy, İstiklal Marşı'nın kabulünün 100'üncü yıldönümünde anıldı. Dün, Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda Mehmet Akif Ersoy'u anma programı düzenlendi. Programda konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan “Akif’e göre, kendisine ne yapılırsa yapılsın, umudun, kurtuluşun membaı burası, yani Türkiye’dir” dedi.

Ayrıca AKP'li siyasetçiler ve bakanlar Mehmet Akif Ersoy için sosyal medya hesaplarından paylaşımlarda bulundu. Bugün ise Mehmet Akif Ersoy'un son 6 ayını geçirdiği İstiklal Caddesi'ndeki Mısır Apartmanında Mehmet Akif Ersoy Hatıra Evi'nin açılışı gerçekleştirildi. Açılışa, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy da katıldı.

Öte yandan İstiklal Marşı'nın kabulünün 100'üncü yıldönümünde Mehmet Akif Ersoy için yapılan anmalar, AKP döneminde ve AKP'li isimler tarafından Ersoy'un hatıralarına yapılanları, hakaretleri akıllara getirdi.

ERDOĞAN'IN "HOCAM" DEDİĞİ İSİMLER ERSOY'U "KAFİR" İLAN ETMİŞTİ

Mehmet Akif Ersoy'a Erdoğan'ın hocam dediği isimler yıllarca hakaret etmişti. “Keşke Yunan galip gelseydi” diyen Kadir Mısıroğlu, bir konuşmasında İstiklal Marşı’nı eleştirerek Mehmet Akif Ersoy için "Serserinin teki" demişti.

Erdoğan’ın bir başka “Hocam” dediği Nakşibendi Cemaati’nin önde gelen isimlerinden, Milli Türk Talebe Birliği’nin (MTTB) de başkanlığını yapmış Ömer Öztürk, 2019 yılındaki konuşmasında Mehmet Akif Ersoy için "Kafir" imasında bulunmuştu.

Yine AKP'ye yakın “Cübbeli Ahmet Hoca” olarak bilinen Ahmet Mahmut Ünlü de Mehmet Akif Ersoy için, “Reformisttir. Afgani’nin adamıdır. Mehmet Akif’in ne işleri var sakat! Sultan Abdülhamit’in bütün sülalesine ana avrat sövüyor, kâfir diyor” ifadelerini kullanmıştı.

AKP'NİN ÖNDE GELEN İSMİ "HAİN" GÖNDERMESİ YAPMIŞTI

Mehmet Akif Ersoy’un torunu Selma Argon Ersoy, eski Meclis Başkanı İsmail Kahraman’ı ziyaretinden sonra, Ersoy’un mirası Sebilürreşad dergisinde, Kahraman'ın “İttihatçılar haindir, dolayısıyla onlara destek verenler de” ifadelerini kullandığını yazmıştı. Kahraman bu sözleriyle Mehmet Akif Ersoy’un geçmişini hedef almıştı.

MEHMET AKİF ERSOY'UN OĞLUNUN ÖLÜMÜ TARTIŞMA YARATMIŞTI

Ayrıca Cumhuriyet yazarı Barış Terkoğlu, 1966 yılında Mehmet Akif Ersoy’un sokakta kalan uyuşturucu bağımlısı oğlu Emin Ersoy’un MTTB'nin hazırladığı bir odada kaldığını ve tedavi olduğunu fakat İsmail Kahraman'ın başkanlığından hemen önce kaldığı odadan kovulduğunu yazmıştı.

İsmail Kahraman’dan hemen önce MTTB’nin başkanlığını yapan Rasim Cinisli “Bir Devrin Hafızası” adlı kitabında, MTTB’de kalan Mehmet Akif Ersoy’un oğlu Emin Ersoy’un dışarı atıldığını ve sokakta kalan Mehmet Akif Ersoy’un oğlunun bir kamyonun korsesinde donarak öldüğünü ifade etmişti.

DEVLETİN KANALINDA ERSOY’A SALDIRMIŞLARDI

Mehmet Akif’in torunu Selma Ersoy, Sebilürreşad’ın 2017 Aralık sayısında, devletin kanalı TRT'de yayınlanan Payitaht adlı diziyi eleştirmişti. Mehmet Akif Ersoy’un torunu Selma Ersoy diziye tepkisini, "Bu ülkenin milli marşını yazmış, bu ülkenin kurtuluş hikâyesine canıyla malıyla, sanatıyla katkı vermiş bir düşünce insanını ‘imha’ etmeye kalkışmak yakışıksız bir tutum değil midir” ifadeleriyle dile getirmişti.

EVİ AKP'Lİ İSİM TARAFINDAN BOŞALTILMIŞTI

Burdur Milletvekilliği de yapan Mehmet Akif Ersoy'un şehirde kaldığı söylenen Çelikbaşlar Konağı restore edilmişti. “Mehmet Akif Ersoy Kültür Evi”ne dönüştürülen bina, küçük bir müzeye çevrilmişti. AKP’den milletvekili aday adayı da olan eski Burdur Valisi Şerif Yılmaz, Kültür Evi'ni boşaltmıştı. İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü Hizmet Binası olarak kullanılmaya başlanan Mehmet Akif Ersoy'un evindeki eşyalar ise şehirdeki üniversitede sergilenmeye başlanmıştı.

AİLE TEPKİ GÖSTERİP İSTİFA ETMİŞTİ

2019 yılında, Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi’nde, açılan kütüphaneye, Mehmet Akif Ersoy’un adının verileceği sözü verilmesine rağmen Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank’ın 15 Temmuz'da şehit olan ağabeyi Prof. Dr. İlhan Varank'ın adı verilmişti. Bunun üzerine Ersoy’un ailesi, Burdur’daki Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi danışma kurulu üyeliğinden istifa ettiğini ilan etmişti.

Yani bugünlerde AKP'li isimler ve Erdoğan tarafından etkinliklerle anılan Mehmet Akif Ersoy'un hatırası, AKP döneminde defalarca hakarete uğramıştı.