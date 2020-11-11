AKP'lilerin 'Ümit Özdağ' çelişkisi: "Gülünecek haldeler"
CHP İstanbul Milletvekili Zeynel Emre, İYİ Parti'li Ümit Özdağ'ın TBMM'de yaptığı açıklama üzerine çelişkili mesajlar yayınlayan AKP Sözcüsü Ömer Çelik ve AKP İzmir Milletvekili Alpay Özalan'ın ifadelerini paylaşarak, "Gülünecek haldeler" dedi.
İYİ Parti İstanbul Milletvekili Ümit Özdağ, TBMM'de yaptığı açıklamalarda partisinin hem HDP hem de AKP ile birlikte hareket ettiğini iddia ederek, sert sözlerle eleştirilerde bulundu.
DESTEK VERDİ
Söz konusu sözlerin üzerine değerlendirmelerde bulunan AKP'liler ise birbirinden çelişkili açıklamalarda bulundu. AKP'li Alpay Özalan, Özdağ'ın, " ‘İlla Cumhurbaşkanı olacağım’ politik hırsıyla MHP’yi terk ederek, milliyetçiliği iktidara taşımak için İYİ Parti’yi kurdunuz. Daha sonra da vatanseverlerin güvenine HDP ile yazdığınız bu anayasa taslağıyla ihanet ettiniz" ifadeleri üzerine Meral Akşener’e yüklendi.
Ümit Özdağ’ın sözlerine işaret eden AKP’li Özalan, "İYİ Parti Milletvekili Ümit Özdağ, partisinin Meral Akşener'in talimatıyla HDP ile masaya oturduğunu ve beraber anayasa hazırladıklarını açıkladı. Meral Akşener'den hala 'çıt' yok” dedi.
"AHLAKSIZ" DEDİ
AKP Sözcüsü Ömer Çelik ise, İYİ Parti Milletvekili Ümit Özdağ'ın, "İYİ Parti’den bazı yetkililerin AKP Genel Başkan yardımcısı Ömer Çelik’in başkanlığında yeni bir anayasa komisyonu çalışmalarına katıldığı" sözlerine tepki gösterdi. Çelik, "Ümit Özdağ adlı şahıs ahlaksız bir yalan söylemiş. İsmimi de anarak Ak Parti ile İyi Parti arasında bir süredir gizli görüşmeler ve gizli bir yeni anayasa çalışması yapıldığı şeklinde tamamen uydurma olan, hiçbir gerçekliğe dayanmayan bir açıklama yapmıştır" dedi.
Bu iki çelişkili açıklamayı yayınlayan CHP'li Milletvekili Zeynel Emre ise, "Gerçekten gülünecek haldeler... Birinin referans gösterdiğine öteki ahlaksızca yalan söylemekle itham eder" değerlendirmesinde bulundu.
O açıklamalar şöyle:
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