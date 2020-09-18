Aksaray'da yolcu otobüsü devrildi: 30 yaralı
Aksaray'da kontrolden çıkan yolcu otobüsünün devrilmesi sonucu ilk belirlemelere göre 27'si yolcu 30 kişi yaralandı.
Kaza, saat 08.30 sıralarında Aksaray- Adana karayolunun Taşpınar mevkisinde meydana geldi. Bursa'dan Adana'ya giden Mustafa Baki (38) yönetimindeki 02 BK 053 As Adana şirketine ait yolcu otobüsü, sürücüsünün kontrolündün çıkıp şarampole devrildi.
Kazada ilk belirlemelere göre 2'si şoför, 1'si muavin, 27'si yolcu olmak üzere 30 kişi yaralandı. Yaralılar, ihbar üzerine çağrılan ambulanslarla kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı.
Aksaray Valisi Hamza Aydoğdu da olay yerinde incelemede bulundu.
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