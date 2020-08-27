Akşener’den '30 Ağustos' yasağı çıkışı
Üsküdar’da esnaf ziyaretlerinde bulunan İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener 30 Ağustos Zafer Bayramına getirilen yasakla ilgili değerlendirmelerde bulundu. Akşener, “Gençlerin derdi işsizlik tepedeki muhteremlerin derdi insanları karşı karşıya getirmek” dedi.
Üsküdar’da esnaf ziyaretlerinde bulunan İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener gazetecilerin sorduğu soruları yanıtladı. 30 Ağustos Zafer Bayramı’nın yasaklanması hakkında konuşan Akşener, “Doğru bir şey değil. Salgının gerekçe gösterilmesini anlıyorum fakat salgının gerekçe gösterilmediği birçok şey var. Onlarda salgın geçerli değil 30 Ağustos’ta salgın geçerli. Kurallara uyulsun, mesafeye dikkat edilsin bırakın insanlar kutlamayı yapsın. Resmi kutlamalar mutlaka olmak zorundadır. Değerler üzerinden yapılan bu kutuplaşma kimsenin işine yaramıyor. Gençlerin derdi işsizlik tepedeki muhteremlerin derdi insanları karşı karşıya getirmek. Vatandaş artık bunları yemiyor” diye konuştu.
Video Haberler
- Mısıroğlu'nu eleştirdiği görüntüler yeniden gündem oldu
- 17 kişinin bulunduğu 50 metrelik yat alev alev yandı
- İşte felaketin boyutunu gösteren fotoğraf!
- Kayışdağı'nda orman yangını
- Karadeniz'de keşfedilen gazla ilgili yeni gelişme
- İstanbul'da 15 bin 621 kişiye ceza yağdı!
- Kuyumcuya gasp anı kamerada! 11 kilo altını çaldılar
- Ölmek istemeyen kadının elektronik kelepçe çığlığı
- Yaşlıların maske kavgasında yumruklar konuştu
- Yerde bulduğu maskeyi takan amca gündem oldu