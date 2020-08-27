Akşener’den '30 Ağustos' yasağı çıkışı

27 Ağustos 2020 Perşembe, 18:38

Üsküdar’da esnaf ziyaretlerinde bulunan İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener gazetecilerin sorduğu soruları yanıtladı. 30 Ağustos Zafer Bayramı’nın yasaklanması hakkında konuşan Akşener, “Doğru bir şey değil. Salgının gerekçe gösterilmesini anlıyorum fakat salgının gerekçe gösterilmediği birçok şey var. Onlarda salgın geçerli değil 30 Ağustos’ta salgın geçerli. Kurallara uyulsun, mesafeye dikkat edilsin bırakın insanlar kutlamayı yapsın. Resmi kutlamalar mutlaka olmak zorundadır. Değerler üzerinden yapılan bu kutuplaşma kimsenin işine yaramıyor. Gençlerin derdi işsizlik tepedeki muhteremlerin derdi insanları karşı karşıya getirmek. Vatandaş artık bunları yemiyor” diye konuştu.