‘Aktif rasyo’ banka dışı finansı olumsuz etkiliyor

27 Mayıs 2020 Çarşamba, 02:00

BDDK’nın, aktif rasyoyla ilgili hesaplamaya bankaların finansal kiralama dışındaki bankacılık dışı finans şirketlerine kullandırdığı krediler ile bunların ihraç ettiği menkul kıymetleri dahil etmediğini vurgulayan Eke, Merkez Bankası’nın da finansal kuruluşlara kullandırılan kredileri kredi büyümesi hesaplamasına katmadığını hatırlattı.

Eke şöyle devam etti:

“Bunlar kaynak maliyetimize olumsuz yansıdı. Bankaların sektörümüze kullandırdığı kredilerde belirgin bir azalma, var olan limitlerin kullandırılmaması ya da yüksek oranların teklif edilmesi sonucu doğdu. Bu süreçte Covid-19 nedeniyle reel sektörden gelen erteleme ve yapılandırma taleplerini karşılayan sektör firmalarının, kaynak tarafında ortaya çıkan bu gelişme nedeniyle müşterilerinin yapılandırma taleplerini karşılamakta zorlanmaya başlaması kaçınılmaz.”