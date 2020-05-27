‘Aktif rasyo’ banka dışı finansı olumsuz etkiliyor
Finansal Kurumlar Birliği Başkanı Aynur Eke, BDDK’nın “aktif rasyo”, Merkez Bankası’nın “zorunlu karşılık” düzenlemelerinin sektörlerini olumsuz etkileyeceğini açıkladı.
BDDK’nın, aktif rasyoyla ilgili hesaplamaya bankaların finansal kiralama dışındaki bankacılık dışı finans şirketlerine kullandırdığı krediler ile bunların ihraç ettiği menkul kıymetleri dahil etmediğini vurgulayan Eke, Merkez Bankası’nın da finansal kuruluşlara kullandırılan kredileri kredi büyümesi hesaplamasına katmadığını hatırlattı.
Eke şöyle devam etti:
“Bunlar kaynak maliyetimize olumsuz yansıdı. Bankaların sektörümüze kullandırdığı kredilerde belirgin bir azalma, var olan limitlerin kullandırılmaması ya da yüksek oranların teklif edilmesi sonucu doğdu. Bu süreçte Covid-19 nedeniyle reel sektörden gelen erteleme ve yapılandırma taleplerini karşılayan sektör firmalarının, kaynak tarafında ortaya çıkan bu gelişme nedeniyle müşterilerinin yapılandırma taleplerini karşılamakta zorlanmaya başlaması kaçınılmaz.”
Video Haberler
- Aç kalan bozayılar ile tilki mahallede yiyecek aradı
- Polis şiddeti bu kez Edirne'de
- 5 kişiyi alıkoyup gaspeden şüpheliden gazetecilere tekme
- Metroda koronavirüs deneyi: Herkese bulaşıyor
- 'Tarlam' dediği ormanlık arazi elinden alınınca ağladı
- AKP'li meclis üyesinin CHP'li üyeye saldırı görüntüleri
- Polisten yurttaşlara sitem: Biz Yunan polisi miyiz?
- Ronaldo'dan basket şov! Ayağıyla attı gündem oldu
- Show Haber ekibine Büyükçekmece'de saldırı!
- Mersin’de yerli buğday üretimi teşvik ediliyor