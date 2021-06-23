Alanya İlçe Jandarma Komutanı MHP ilçe teşkilatını ziyaret etti
Alanya'da İlçe Jandarma Komutanı Yarbay Engin Burak Mindivanlı, MHP'nin ilçe teşkilatını ziyaret etti. Fotoğraflar MHP ilçe başkanı tarafından sosyal medyada paylaşıldı.
Alanya İlçe Jandarma Komutanı Yarbay Engin Burak Mildivanlı, MHP Alanya İlçe Teşkilatı’nı ziyaret etti.
Ziyaret, Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Alanya İlçe Başkanı Mustafa Türkdoğan'ın sosyal medya hesabından duyuruldu.
Türkdoğan Twitter hesabından ziyaretin fotoğraflarını paylaşırken “İlçe Jandarma Komutanımız Yarbay Engin Burak Mindivanlı, İlçe Teşkilatımızı ziyaret ettiler. Nazik ziyaretleri için teşekkür ederim” ifadelerini kullandı. Ziyaretin hangi gerekçeyle yapıldığına ilişkin ise bir açıklama yapılmadı.
Öte yandan Engin Burak Mindivanlı‘nın Bingöl’de İl Jandarma TEM Şube Müdürlüğü görevinde iken geçen yıl Alanya İlçe Jandarma Komutanı olarak atandığı öğrenildi.
İşte ziyaretin paylaşımı:
Bolu İl Jandarma Alay Komutanı Albay Ömer Ersever de, MHP'nin gençlik yapılanması Ülkü Ocakları'nı ziyaret etmişti. Ocak ayında yapılan ziyaret kamuoyunda büyük tartışma konusu olmuş, bunun üzerine açıklama yapan Albay Ersever, "anlık olarak gelişen ziyarete tamamen insani gerekçeyle icabet ettiğini" söylemişti.
ocak başkanına "hediye" verdi.
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