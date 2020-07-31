Alaşehir’deki su sorunu yurttaşı isyan ettirdi

31 Temmuz 2020 Cuma, 22:17

Manisa’nın Alaşehir ilçesinde yaz aylarında yaşanan içme suyu sıkıntısı, yurttaşların tepkisine neden oldu. MASKİ Genel Müdürü Şehnaz Başaran’ın ilçeyi ziyaret ederek su sıkıntısına çözüm bulacaklarını söylemesinin üzerinden 4 hafta geçmesine rağmen sorunun çözülmediğini belirten yurttaşlar, “Kurban Bayramı’nda susuz kalıyorsak MASKİ görevini yapmıyor denektir. Alaşehir, nüfusuna yetecek bir alt yapı kurulmalı. Gerekirse sondaj kutularıyla su sorunumuz çözülmeli” dedi.

İLÇE MERKEZİNE SU KAYNAKLARI KIISITLI

MASKİ Genel Müdürlüğü ekipleri geçen ay ilçe merkezini ziyaret etmiş su sorununu tespit ettiklerini belirten MASKİ Genel Müdürü Şehnaz Başaran, “Yaptığımız incelemeler ve vatandaşlarımızdan gelen talepleri değerlendirerek bir çalışma programı oluşturduk. İlçe merkezine ek su kaynakları kazandırmak için gerekli değerlendirmeleri yaptık. Kısa bir süre içerisinde bu kaynakların da bağlantısını şebekeye yapıp son günlerde yaşanan su sıkıntısına çözüm üreteceğiz” demişti.