Albayrak açıkladı: İstihdam konusunda "çok ciddi" bir paket hazırlanıyor

05 Haziran 2020 Cuma, 13:51

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak ekonomistler ve gazetecilerle bir araya geldi. Buradaki konuşmasında swap görüşmelerinin devam ettiğini belirten Albayrak; "Merkez Bankası çok yoğun teknik çalışmalar yürütüyor. Süreç bizi bu konuyu hızlandırmaya itti" yorumunu yaptı. Bakan Albayrak, istihdam konusunda "çok ciddi" bir paketin hazırlandığını duyurdu

Albayrak Türkiye'nin koronavirüs pandemisinden daha az etkilenen ülkelerden biri olması için çalıştıklarını belirtti. Bu süreçte Türkiye'nin pozitif ayrışacağını kaydeden Bakan bu olağanüstü dönemde önceliklerinin bütçe dengesi değil, istihdam ve etkilenen sektörleri kalkan içine almak olduğunu söyledi.

Olağanüstü dönemin hızlı kararlar almayı gerektirdiğini söyleyen Albayrak normalleşme sürecinde düzenlemelerin etkinliğini yakından izlediklerini belirtti.

Albayrak iktisadi faaliyette canlanmaya bağlı olarak bütçe rakamlarında Mayıs'ta toparlanma olacağını vurguladı.

"BÜYÜK GRUPLAR TÜRKİYE'DE ÜRETİM KONUSUNDA GÖRÜŞMELER YAPIYOR"

Albayrak son haftalarda büyük grupların Türkiye'de üretim yapma konusunda görüşmelerde bulunduğunu açıkladı.

Albayrak Çalışma Bakanlığı'nın yeni bir paket hazırlığı içinde olduğunu ifade etti.

Bakan, Emlak Konut'un son kampanyasıyla iki günde Emlak Konut'a rekor talep geldiğini, konut kredi faizlerindeki indirimle birlikte kamu bankalarına konut talebinin de 15 bini geçtiğini kaydetti.

Bakan, konuşmasında vergi affı gibi konulara sıcak bakmadığını da belirtti.

YEP HEDEFLERİ GÜNCELLENECEK

YEP'i daha sağlıklı verilerle güncellemek istediklerini belirten Bakan bu konuda aceleci olmayacaklarını söyledi.

Alkabrak'ın konuşmasının diğer satır başları şöyle:

* 2020 yılı için tahminlerimizi yaparken normal bir döneme göre hesapladık. Olağanüstü bir dönemden geçiyoruz. Bu ortamda Bütçe dengesi performansı önceliğimiz değil. Önceliğimiz istihdamı korumak." şeklinde yanıtladı ve ekledi.



* Döviz talebi yoğunluğu görmüyorum. Altın talebi dünyanın her yerinde olduğu gibi arttı. Altına yönelik talep hafif hafif yavaşlamaya başladı. Küresel kaynaklı bir krizde Türkiye ilk defa enflasyon faiz ve kur denkleminde kontrolü kaybetmedi. Faiz, kur ve enflasyonda istikrardan vazgeçmeyeceğiz. Alternatif yatırım araçları ön plana çıktı.

* İstihdam konusunda çok ciddi bir paket hazırlanıyor. Tüm paydaşların inisiyatif aldığı destek verdiği bir resim ortaya koyacağız. Bu ay içinde gelişmelere sahip olacağız.



* Şuan dünyanın içinden geçtiği süreçle ilgili farklı yorumlar var. Yeni normalin ne olacağını kimse yüzde 100 bilmiyor. Türkiye için pozitif bir fırsat penceresi açıldı. Konut için İlk 2 günde çok ciddi bir talep oldu. Hormonlu değil doğal büyümeyi destekleyecek yeni bir döneme giriyoruz. Türkiye için fırsatlar tehditlerden daha fazla. Yüzde 32 borç stoku dünyada gelişmekte olan ülkelerden kimsenin tutturamadığı bir oran. Gelişen ülkelerin çoğu yanına yaklaşamıyor. Büyüme hedeflerini güncelliyoruz. İlk defa Tarihin en büyük ekonomik krizinin içinde Türkiye müthiş bir tecrübe ortaya koyuyor.



KONUT KREDİSİ İLE İLGİLİ 2 GÜNDE 15 BİNİ GEÇTİK



* Konut kredisi ile ilgili 2 günde 15 bini geçtik. Fahiş bir fiyat olmaması konusunda kararlıyız. Kötü niyetli olanlara karşı çok net tavır koyacağız. Devir fırsatçılık yapma dönemi değil. Şikayetleri yakından takip ediyoruz.

* Bağımsız bir ülkeyseniz o ülkenin para biriminin itibarını korumalısınız. Dünyada Türkiye kadar sermaye hareketi rahatlığı kolaylığı olan ülke var mı? Bu kadar hızlı işlem yapılabilen kaç ülke var? Ben anlatmaktan yoruluyorum. Belli dönemlerde finansal güvenlik konusunda tedbir almak gerekiyor. Türk varlıkları daha cazip kılmak için çalışmaya devam edeceğiz.



* Faizlerdeki düşüşün reel sektörün rahatlamasında olumlu etki ettiğini görüyoruz. Faiz ikliminin oluşturduğu fırsat büyümeye katkısı olacaktır. Enflasyonda güçlü bir disiplinin meyvelerini alacağız. Enflasyonda 8,5 hedef gerçekleşebilir bir hedef. Maliye politikalarının öne çıkacağı bir dönem olacak

* Döviz borçluluğu gittikçe azalıyor. Dolarizasyon tersine dönmeye başladı. Bu süreç başladı. Etkilerini önümüzdeki dönemde göreceğiz. Dolarizasyonun terse döndüğü bir dönemde 2021’de çok farklı bir tablo çıkacak.



* Bankalarla periyodik olarak toplanıyoruz. Gayet verimli bir toplantı oldu. Yeni normale herkes adapte olmalı. Ülke olarak adapte olacaksak sektörlerde olacak. Bankalarımızla aynı düşünüyoruz ama uygulama konusunda hızlı adapte olanlar öne geçecek. Olağanüstü dönemler olağanüstü tedbirler getirecek. Normalleştikçe alınan tedbirler de normalleşecek. Her baş ağrısına aspirin dönemi bitti. Farklı şeyler yapıp farklı sonuçlar yapmalıyız. İş dünyası reel sektör bankacılık sektörü için geçmiş alışkanlıklar dönemi bitti. Böyle bir dönem yok artık. Bu yaklaşım değişecek. Birilerini üzüyoruz. Bu yeni normali doğru okuyanlar kazanacak.

