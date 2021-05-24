Ali Aktaş'tan, AKP'li Tolga Ağar’a sert gönderme
Saadet Partili Ali Aktaş, Sedat Peker'in suçlamalarının odağındaki isimlerden biri olan AKP Elazığ Milletvekili ve Mehmet Ağar’ın oğlu Tolga Ağar’ın sosyal medya paylaşımına tepki gösterdi.
Suç örgütü lideri Sedat Peker'in Youtube kanalı üzerinden yayınladığı 7. videoda ortaya attığı yeni iddialar Türkiye gündeminin ilk sırasına yerleşti.
Sosyal medya hesabından paylaşım yapan AKP Elazığ Milletvekili ve İçişleri eski Bakanı Mehmet Ağar'ın oğlu Zülfü Tolga Ağar, “Biz vatan, devlet, bayrak, namus ve şeref için ölmeyi göze alanların torunlarıyız, çocuklarıyız. Varsa aynı şerefte aynı yürekte olan hodri meydan...” ifadelerini kullandı ve AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a destek olmak için açılan, “ErdoğanlaBirlikteyiz” tagini paylaştı.
'NAKİL OLDUN YA DEVREM'
Ağar’ın paylaşımına tepki gösteren Aktaş, ''Çankırı'da askerlik yapmaya dayanamayıp iki üç gün içinde Ankara'ya babanın yanına evci çıkmak için nakil oldun ya devrem; vatan, devlet, bayrak için nasıl ölmeyi göze alıyorsun hiç anlamadım” dedi.
Aktaş, “Hepiniz gittiniz, ben tek kaldım bölükte vicdansızlar'' değerlendirmesinde bulundu.
BİRLİKTE ASKERLİK YAPTILAR
Aktaş, Ağar ile birlikte 2002 yılında askerlik yaptıklarını diğer arkadaşlarının da başka birliğe gönderildiğini belirtti.
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