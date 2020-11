Ali Babacan'dan Albayrak'ın istifasına ilk yorum

09 Kasım 2020 Pazartesi, 15:22

Demokrasi ve Atılım (DEVA) Partisi Genel Başkanı Ali Babacan'ın, partisinin 1. Olağan Bilecik İl Kongresi'nde yaptığı konuşmadan öne çıkanlar şöyle:

"Biz tam 8 ay önce 9 Mart'ta yola çıkarken bu sisteme karşı olduğumuzu açık açık beyan ettik. Devletin vatandaşına hesap verdiği bir yönetim sisteminin inşası için biz hazırız. Anayasa basit bir metinden ibaret değil.

Şu an ekonomimiz adeta bir uçurumdan aşağı doğru yuvarlanıyor. Ülkenin her alanda durumu içler acısı. Basın özgürlüğü yok, AYM'nin kararlarına dahi uyma yok. Hukuk devleti yok. Böyle olunca da ekonomi tam gaz düşüşe geçiyor. Bu milletin kazandığı ne varsa teker teker tükettiler. MB'nin yedek akçelerini bir çırpıda harcadılar. Kendileri ve yandaşları dışında herkes fakirleşti, fakirleşiyor. Bu yönetim anlayışıyla da ekonominin toparlanması artık mümkün görünmüyor. Bizi daha da yoksullaştıracak bu anlayış. Pazara, markere gittiğinizde hangi parayla neyi alabiliyorsunuz? Bütün bu tablonun tek bir sebebi var o da kötü yönetim. Açıkça söyleyelim bu partili cumhurbaşkanlığı sistemi ve onun ortakları ülkemizi her konuda aşağı çekiyor.

Rekor demişken dün akşam saatlerinde bir istifa mektubu paylaşıldı. Bu mektup da beğeni rekoru kırdı. Tabi, şöyle baktığımızda niye böyle oldu, nasıl oldu da memleketimiz bu hale düştü diye son derece üzülüyoruz. Ülkenin bir bakanı sosyal medya hesabından istifa mektubu paylaşıyor fakat basından çıt yok. İnsanlar sosyal medyadan bu haberi alıyorlar ne devlet basınında ne de hükümetin kontrol ettiği basında hiçbir şey yok belli ki talimat beklenior. Gerçekten sadece ekonominin değil basın özgürlüğünün de şu anda gelmiş olduğu nokta içler acısı.

Dün gece yapılan açıklama aslında bir istifa açıklaması değil iflas açıklaması. Sistem dün gece aslında sosyal medya üzerinden iflasını açıklamıştır. Beceriksiz ekonomi politikalarının iflasını canlı canlı izledik. Demokrasiyi hukuku askıya alanlar saatlerdir devleti de askıya almış durumda. Türkiye bir kabile devleti değil. Şu anda bakıyorsunuz devletin bir kurumunun başı boş. Hazineyi boşalttılar anladık da şu anda hazinenin başı da boş. Şu anda yaşanan sorun böyle tek tek kişilerle çözülebilecek bir sorun değil. Şu anda ne yapıyorlar bütün bu başarısızlığın faturasını bir iki tane isim değişikliğiyle kapatmaya çalışıyorlar. Şu anda Türkiye ekonomisinin içine düştüğü bu çukur sadece ekonomi yönetimini değiştirmekle olmaz.

Şu anda tam bir varlık içerisinde yokluk yaratıyorlar ülkeye. Şu yaşadığımız son 24 saatteki gelişmeler herhalde yakın tarihe bir not olarak düşecektir.