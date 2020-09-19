Ali Babacan'dan sağlık durumu ciddi olan Mesut Yılmaz'a destek mesajı
DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, sağlık durumu kötüye giden eski başbakanlardan Mesut Yılmaz'a "acil şifalar" diledi.
Kemal Kılıçdaroğlu'nun Kültür-Turizm Başdanışmanı ve Yurt Gazetesi yazarı İsmet Orhan, sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulunarak özel bir hastanede 5 Mayıs'ta beyin ameliyatı geçiren eski başbakanlardan Mesut Yılmaz'ın sağlığından umudun kesildiğini açıklamıştı.
Demokrasi ve Atılım Partisi Genel Başkanı Ali Babacan sosyal medya hesabı üzerinden, Mesut Yılmaz'a destek mesajı yayınladı. Babacan, "Eski Başbakan Mesut Yılmaz’ın hastaneye kaldırıldığını üzülerek öğrendim. Yılmaz’a acil şifalar diliyor, ailesine de geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum" dedi.
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