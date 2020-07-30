Ali Erbaş Ayasofya’da bayram namazı kıldıracak

30 Temmuz 2020 Perşembe, 23:03

Danıştay 10. Dairesi, Ayasofya'nın camiden müzeye dönüştürülmesine dair 24 Kasım 1934 tarihli Bakanlar Kurulu kararını iptal etti. Bu kararın ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ayasofya'nın Diyanet İşleri Başkanlığı'na devrini ve ibadete açılmasını öngören Cumhurbaşkanlığı Kararı'nı imzaladı.

24 Temmuz Cuma günü Ayasofya'nın cami olarak ibadete açılmasının ardından Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ın Ayasofya'da bayram namazı kıldıracağı açıklandı.

Diyanet İşleri Başkanlığı'nın Twitter üzerinden yaptığı açıklama şöyle:

''Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, yarın İstanbul Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi’nde bayram namazı kıldırıp, hutbe irad edecektir. Diyanet TV ekranlarından ve sosyal medya hesaplarımızdan canlı olarak takip edebilirsiniz.''

ERBAŞ’IN SÖZLERİNE TEPKİ YAĞMIŞTI

Ayasofya'daki ilk cuma hutbesini kılıçla okuyan Erbaş’ın “Bizim inancımızda vakıf malı dokunulmazdır, dokunanı yakar. Vakfedenin şartı vazgeçilmezdir, çiğneyen lanete uğrar” ifadeleri tepkİ çekmişti.