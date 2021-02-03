Aliağa’ya atık bertaraf tesisi yapılmasına ilişkin başvurulara tepki: 'Seyirci kalmayacağız'

03 Şubat 2021 Çarşamba, 21:21

Ege Çevre ve Kültür Platformu (EGEÇEP), Aliağa Çevre Platformu (ALÇEP), Foça Forum, Foça Çevre ve Kültür Platformu (FOÇEP) ve Foça Kent Konseyi adına basın açıklamasını Bahadır Doğutürk yaptı.

Doğutürk, bölgenin atıkları yetmiyormuş gibi Marmara Bölgesinden ve ileri zamanlarda başka yerlerden getirilecek atıkların bertaraf için Aliağa’ya geleceğine dikkat çekti.

Doğutürk, “Bu, endişe verici bir gelişmedir. Bölge halkı olarak, vahşi depolama yapılan, son derece yanlış bir yerde kurulu olan ve üstelik kapasitesini çoktan aşmış Foça Ilıpınar Cüruf Depolama Alanı’nın kapatılmasını bekliyorduk. Bu bölgeye İzmir Büyükşehir Belediyesinin olumsuz görüşüne rağmen, Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü’ne tehlikeli atık bertaraf tesislerinin kurulma başvurularının olduğunu ve konunun 4 Şubat 2021’de görüşüleceğini öğrendik” dedi.

HUKUKİ YOLLARA BAŞVURACAĞIZ

Doğutürk, açıklamasında şunları söyledi:

“Bir Anonim Şirket tarafından işletilmesi ve kurulması planlanan 'Batı Ege ve Güney Marmara Entegre Endüstriyel Atık ve Bertaraf Geri Dönüşüm Tesisi'nde; Endüstriyel atık ara depolama tesisi, Fiziksel ve Kimyasal Atık Ön İşlem Tesisi, Çamur Susuzlaştırma Tesisi, 1. ve 2. Sınıf Endüstriyel Atık Düzenli Depolama Tesisi, Tehlikeli Atıklarla Kontamine Olmuş Atık Geri Kazanım Tesisi, Elektrikli ve Elektronik Atık Geri Kazanım Tesisi, Değerli Metal Geri Kazanım Tesisi, Atık Kablo Geri Kazanım Tesisi, Atıktan Türetilmiş Yakıt Hazırlama Tesisi gibi çok ve çeşitli tesisler yer alacaktır. Projesinden de anlaşılacağı üzere Aliağa Bölgesinin kendi kirliliği yetmiyormuş gibi, Marmara Bölgesinden de tehlikeli atıklar, bertaraf etmek veya sözde geri kazanılmak üzere Aliağa’ya getirilecektir. "

"Bu şirketin projesine ek olarak aralarında Aliağa Belediyesi Petrol A.Ş.’nin de bulunduğu 3 şirketin de benzer Endüstriyel Atık ve Bertaraf Geri Dönüşüm Tesisi kurma projeleri Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğünde 4 Şubat 2021 Perşembe Günü görüşülecektir" diyen Doğutürk, şöyle devam etti:

"Bu projelerle; “Aliağa Rezerv Cüruf Depolama Alanı” olarak ayrılan bölgeye, Endüstriyel Atık ve Bertaraf Geri Dönüşüm Tesisleri kurarak. Foça Ilıpınar Cüruf Alanını kullanmaya devam edilmek istenmektedir. Çevre ve Şehircilik İzmir İl Müdürlüğünün bu oyuna gelmeyeceğine inanıyoruz. Şayet; izinler çıkar ise, gerek Foça gerekse Aliağa halkı olarak buna seyirci kalmayacağız. Hukuki yollara başvuracağız.”