Alice Guy-Blaché’den Agnès Varda’ya kadınların gözünden sinema: ‘Women Make Film’ belgeseli ücretsiz olarak Kundura Sinema’da

17 Mart 2021 Çarşamba, 00:10

Agnès Varda

15 saatlik sinema arşivi çalışması 2011 yapımı “Sinemanın Hikâyesi” (The Story of Film An Odyssey) ve sinema tarihinin çocuk kahramanlarını hatırladığı 2013 yapımı “Sinema ve Çocukların Hikâyesi” (A Story Of Children And Film) filmleriyle tanınan İngiliz yönetmen ve sinema eleştirmeni Mark Cousins’ın 2019 Toronto Film Festivali’nde seyirciyle buluşan “Women Make Film: A New Road Movie Through Cinema” belgeseli, Kundura Sinema’nın yeni çevrimiçi izleme platformu Kundurama’da, 12 Nisan’a kadar Türkçe altyazı seçeneğiyle ve ücretsiz olarak izleyiciyle buluşuyor.

Yaklaşık 15 saatlik bir seyir vadeden “Women Make Film” belgeseli beş ayrı bölümde gösteriliyor. İlkgösterimini Venedik Film Festivali’nde yapan ve 2020 Avrupa Film Ödülleri’nde Yenilikçi Anlatım Ödülü’ne değer görülen belgesel, film çekmenin inceliklerini ve altın kurallarını 40 farklı başlıkta ve 183 kadın yönetmenin filmlerinden seçilen binlerce sahneyle anlatıyor.

KADIN BAKIŞI NEYİ ETKİLEDİ VE DEĞİŞTİRDİ?

“Başarılı bir karakter nasıl yaratılır?”dan “Etkileyici bir açılış sahnesi nasıl çekilir”e, film yapımına dair birçok temel soruyu, kadınların çektiği filmlerle yanıtlayan belgesel; beden, cinsellik, aşk, din, politika, ölüm, varoluş gibi kavramları işlerken kadın bakışının neyi etkilediğini ve değiştirdiğini de sorguluyor.

Filmin ortak yapımcılarından da olan Tilda Swinton’ın yanı sıra Jane Fonda, Adjoa Andoh, Sharmila Tagore, Kerry Fox, Thandie Newton ve Debra Winger gibi oyuncuların anlatıcılığında yola çıkan “Women Make Film”, dünyanın dört bir yanından kadın yönetmenin ders verdiği bir sinema okuluna dönüşüyor.

YÜZLERCE KADIN SİNEMACI

Sinema tarihinin ilk kurmaca filmini çekmiş Alice Guy-Blaché, ilk animasyon filmin yaratıcısı Lotte Reiniger, Yeni Dalga’nın öncülerinden Agnès Varda ve 82 yıllık Oscar tarihinde en iyi yönetmen ödülüne değer görülen ilk kadın olan Kathryn Bigelow başta olmak üzere Germaine Dulac, Dorothy Arzner, Maya Deren, Kira Muratova, Lotte Reiniger, Larisa Shepitko, Füruğ Ferruhzâd, Kinuyo Tanaka, Chantal Akerman, Vera Chytilová, Jane Campion, Claire Denis, Kelly Reichardt, Maren Ade, Helma Sanders-Brahms, Liv Ullmann, Lucrecia Martel, Catherine Breillat, Sally Potter, Samira Makhmalbaf, Athina Rachel Tsangari, Lucile Hadzihalilovi, Ava DuVernay, Sofia Coppola, Jessica Hausner, Ursula Meier, Lynne Ramsay, Andrea Arnold, Deniz Gamze Ergüven, Céline Sciamma gibi yüzlerce kadın sinemacının görmezden gelinmiş veya yok sayılmış devrimci yapıtlarını keşfetmek için de etkileyici bir arşiv sunuyor.