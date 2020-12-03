Aliyev, Atatürk'ün ölüm yıldönümü olması nedeniyle "Zafer Bayramı" tarihini değiştirdi

03 Aralık 2020 Perşembe, 14:25

Azerbaycan Cumhurbaşkanlığı’ndan yapılan açıklamada, karardaki değişikliğin gerekçesi olarak 10 Kasım’ın Cumhuriyet’in kurucusu Mustafa Kemal Atatürk’ün ölüm yıldönümü olması gösterildi. Açıklamada, Azerbaycan'ı tüm kalbiyle seven ve "Azerbaycan'ın sevinci sevincimiz, kederimiz kederimizdir" diyen Atatürk'ün her bir Azerbaycanlının kalbinde yer edindiği ve büyük saygıyla anıldığı vurgulandı.

Cumhurbaşkanı Aliyev'in, 10 Kasım tarihinin Atatürk'ü anma günü olduğunu dikkate alarak "Zafer Günü"nün tarihinin değiştirilmesi yönünde karar aldığı kaydedildi.

Açıklamaya göre, yeni tarih olarak 8 Kasım’ın belirlenmesinin nedeni olarak 28 yıldır işgal altındaki Şuşa’nın kurtarılmasının savaşın sona ermesinde rolü olması gösterildi.