Aliyev barış görüşmeleri için şartını açıkladı: Çatışmaların 'akut evresi' bittikten sonra başlayabilir
Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Ermenistan'la, işgal altındaki Dağlık Karabağ bölgesinde devam eden çatışmalara ilişkin kritik bir açıklama yaptı. Aliyev, barış görüşmelerine ancak ‘askeri çatışmaların akut evresi bittikten sonra dönülebileceğini’ bildirdi.
İlham Aliyev, 27 Eylül'de, Ermenistan'ın Azerbaycan'a ait mevzi ve sivil yerleşim yerlerine saldırması sonrası patlak veren çatışmaların akut evresi tamamlandıktan sonra Ermenistan'la barış görüşmelerine başlayabileceklerini açıkladı.
Reuters'ın Rus TASS ajansına dayandırdığı habere göre Aliyev, Türkiye'nin, Güney Kafkasya'nın büyük bir gücü ve komşusu olarak, aktif çatışmaların sona ermesinden sonra bir arabuluculuk misyonu yürütme hakkına sahip olduğunu belirtti. Aliyev açıklamasında şu ifadelere yer verdi: "28 yıldır, mevcut arabuluculuk görevi herhangi bir olumlu sonuç alamadı. Aksine mevcut duruma yol açmıştır. Konuya pragmatik bir yaklaşım benimsemeli ve bölgede barışın tesisine ve işbirliğinin geliştirilmesine hangi devletlerin katkıda bulunabileceğini belirlemeliyiz. Sanırım bu devletler, her şeyden önce Rusya ve Türkiye’dir"
Ermenistan Başbakanı Paşinyan ise dün yaptığı açıklamada ülkesinin sadece Türkiye'nin, Azerbaycan - Ermenistan çatışmalarında yer almaması koşuluyla ateşkes görüşmeleri yürüteceklerini belirtmişti.
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