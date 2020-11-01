Aliyev: "Savaşın ve kayıpların sorumlusu Paşinyan’dır"
Azerbaycan’ın başkenti Bakü’de bulunan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev tarafından kabul edildi. Aliyev yaptığı açıklamada, "Bugün savaşın devam etmesi ve her iki tarafta da kayıplarının yaşanmasının sorumlusu Paşinyan’dır" dedi.
Çavuşoğlu ile İlham Aliyev Bakü'de bir araya geldi. Aliyev açıklamasında, "Bugün savaşın devam etmesi ve her iki tarafta da kayıplarının yaşanmasının sorumlusu Paşinyan’dır. Bütün sorumluluk Ermenistan’dadır. Ermenistan mağlubiyetini kabul edip topraklarımızdan çıktıktan sonra bu sorunu masada çözmenin en makbul yol olduğunu düşünüyoruz" dedi.
Aliyev sürecin devam ettiğini vurgulayarak "Azerbaycan, BM Güvenlik Konseyi kararlarını kendi gerçekleştirmektedir. Temel prensiplerin büyük bir kısmı artık icra edilmiştir. Kalan prensipleri icra edilerek ülkemizin toprak bütünlüğü sağlanacaktır" dedi.
İlham Aliyev açıklamasında Türkiye'ye desteklerinden dolayı teşekkür etti.
ÇAVUŞOĞLU: 'ERMENİSTAN ATEŞKESİ İHLAL ETTİ'
Çavuşoğlu, İzmir depreminin hemen ardından Azerbaycan Olağanüstü Haller Bakanı Kemaleddin Haydarov'un kendisini arayarak yardıma hazır olduklarını ilettiğini, bunun Türkiye kamuoyunda memnuniyetle karşılandığını belirtti.
Dağlık Karabağ'da yaşanan gelişmelerin Türkiye'de yakından takip edildiğine dikkati çeken Çavuşoğlu, "Halkımız bize sürekli Azerbaycan'a daha fazla destek verin diye uyarılarda bulunuyor" dedi.
Çavuşoğlu, Azerbaycan'ın hem sahada hem de hukuken üstün olmasına rağmen ateşkes konusunda ve masada da kendine güvenen bir devlet ve millet olarak olgunluğunu tüm dünyaya gösterdiğine vurgu yaparak, şöyle konuştu:
"Bunu anlayan var, anlamayan var, anlamak istemeyen var. Ermenistan'ın da ne yaptığını ve ateşkesi her seferinde ihlal ettiğini herkes görüyor fakat bunu söylemek istemeyen çok. O nedenle kendi aramızdaki dayanışmayı daha da güçlendirerek hakkımızı savunmaya devam edeceğiz."
Görüşmede Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov, Cumhurbaşkanı Müşaviri Hikmet Hacıyev ve Türkiye'nin Bakü Büyükelçisi Erkan Özoral da yer aldı.
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