Alman polisi el koydu: Türk yolcunun çorabından 40 bin euroluk altın çıktı
Almanya’ya giden Türk vatandaşının Hannover Havalimanı'ndaki kontrol sırasında çorabından çıkan 40 bin euro değerinde ziynet eşyasına el konuldu.
Türkiye'den 16 Nisan’da Almanya'ya giden Türk vatandaşı bir kadının Hannover Havalimanı'nda gümrükte yapılan kontrol sırasında üzerine bulunan ziynet eşyasına el konuldu.
45 yaşında olduğu ifade edilen ve ismi açıklanmayan kadının gümrüğe beyan edilmemiş 40 bin euro (392 bin TL) değerinde altın ve ziynet eşyasına el konulduğu ifade edildi.
ÇORAP VE PANTOLONUNA GİZLEDİ
Konuyla ilgili yerel medyaya açıklamalarda bulunan Hannover Havalimanı gümrük basın sözcüsü Nils Haustein, “Valizlerin taramaları sonucunda çorap ve pantolonlara gizlenmiş altın kolyeler ve ziynet eşyaları bulduk. Bu tür olaylarla çok karşılaşmaya başladık” dedi.
Haustein açıklamasında, nakit beyan edilmemesi, üçüncü bir ülkeye giriş ve çıkışlarda 10 bin euro’nun üzerindeki gümrüğe bildirilmeyen her türlü nakit para, bunun yanı sıra 430 euroyu geçen altın ve ziynet eşyalara el konulmasının genel bir kural olduğunu ifade etti.
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