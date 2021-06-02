Almanya, Ukrayna'nın silah desteği talebini reddetti
NATO dışişleri bakanları toplantısı öncesinde Berlin'de düzenlediği basın toplantısında, Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas, Ukrayna'nın doğusundaki ihtilafın siyasi yollarla çözülebileceğini, bu nedenle silah desteği vermeyeceklerini bildirdi.
Maas, NATO dışişleri bakanları toplantısı öncesinde Berlin'de düzenlediği basın toplantısında, Ukrayna'nın, toprak bütünlüğü konusunda Almanya’nın desteğinden emin olabileceğini söyledi.
Ukrayna’nın doğusundaki ihtilafın sadece siyasi yollarla çözülebileceğini vurgulayan Maas, "Bunu herkesin bilmesi lazım. Bu bizim ilkemiz kalacak ve değişmeyecek. Silah sevkiyatı buna yardımcı olmaz." dedi.
Maas, Almanya'nın 2014’den beri Ukrayna'ya sivil alanda yaklaşık 2 milyar euro destek sağladığını, Rusya, Fransa ve Ukrayna’nın da yer aldığı Normandiya Formatı'nda arabulucu çabalarını sürdürdüğünü kaydetti.
ABD'nin şiddetle karşı çıktığı Kuzey Akım 2 doğal gaz boru hattı projesine de değinen Maas, bu konuda Almanya ile ABD arasında görüşmelerin devam ettiğini belirterek, "Biz konuyla ilgili Washington’da alınan kararları ve ABD Başkanı Joe Biden’in sözlerini sadece not etmedik, aynı zamanda ortak bir yol bulmakla ilgilendiğimizi açıkça ifade ettik. Washington’da yapılacak görüşmelerin konusu bu olacak. Bir yolun bulabileceğimizden eminim. Kolay olmayacak. Bu, muhtemelen bugünden yarına olacak bir konu da değil." şeklinde konuştu.
Ukrayna Cumhurbaşkanı Vladimir Zelenskiy, bir Alman gazetesine yaptığı açıklamada Almanya'dan silah desteği istediğini belirterek, "Almanya bize herhangi bir askeri yardımda bulunmadı, ama yapabilir." ifadesini kullanmıştı.
Zelenskiy, Ukrayna'nın hücum ve devriye botlarına, saldırı tüfeklerine, telsiz teçhizatına ve zırhlı askeri araçlara ihtiyacı duyduğunu, Almanya’nın yaptığı destekten dolayı müteşekkir olduğunu ancak daha fazlasını ümit ettiği kaydetmişti.
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