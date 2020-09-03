Almanya'da bir evde 5 çocuğun cansız bedeni bulundu
Almanya'nın Solingen kentinde bir evde 5 çocuğun cansız bedeni bulundu.
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