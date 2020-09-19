Almanya'da etek altı fotoğraf çekenlere hapis cezası
Etek altından fotoğraf ve video çekenlere hapis cezası öngören yasa Eyalet Temsilcileri Meclisi'nde kabul edildi. Yasa ayrıca trafik kazalarında ölen kişilerin fotoğraf ve videolarını çekenlere de ceza öngörüyor.
Almanya'da etek altından veya bluz üzerinden göğüs bölgesinin gizlice fotoğrafını veya videosunu çekenlere hapis cezası öngören yasa tasarısı, Federal Meclis'in ardından bugün Eyalet Temsilcileri Meclisi'nde de kabul edildi.
BİR YILDAN İKİ YILA KADAR HAPİS
Yasa, etek altından veya göğüs bölgesinden gizlice fotoğraf veya video çekenlerin ve bunları yayanların bir yıldan iki yıla kadar hapis veya para cezasına çarptırılmasını öngörüyor. Alman yasalarına göre, kadınların etek altından veya göğüs bölgesinden gizlice fotoğraf ve video çekilmesi bugüne kadar cezaya tabi değildi.
Eyalet Temcilsileri Meclisi'nde kabul edilen yasa tasarısı ile trafik kazalarının veya doğal felaketlerin ardından hayatını kaybedenlerin fotoğrafını veya videosunu çekenlere de hapis cezası öngörülüyor. Alman ceza yasası, bugüne kadar sadece kazadan kurtulan kişilerin haklarını koruyordu.
KAZALARDA ÖLEN KİŞİLERİN FOTOĞRAFINI ÇEKENE CEZA
Bu yasa ile trafik kazası benzeri durumlarda yaralıların veya hayatını kaybedenlerin fotoğraflarının veya videolarının sosyal medyada yayılması veya medya kanallarına verilmesinin önlenmesi hedefleniyor.
Yasa metninde, cep telefonları ile yüksek kalitede, kolaylıkla fotoğraf ve video çekilebildiği belirtilerek, bu imkanı kullanan kişilerin fotoğrafı veya videosu çekilen kişilerin haklarını dikkate almadığına işaret edildi. Yasa, Federal Resmi Gazete'de yayımlandıktan sonra yürürlüğe girecek.
Kaynak: DW Türkçe
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