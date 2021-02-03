Alphabet Q4'te reklamcılık ve bulut birimlerinde rekor düzeyde satış yaptı

03 Şubat 2021 Çarşamba, 09:45

Alphabet hisseleri, yaklaşık %8 artışla 2.067 dolara yükseldi. İnternet reklamcılığı alanında diğer bütün şirketlerden daha fazla gelir elde eden Google'ın satışlarının artmasında perakende ve diğer müşterilerin online alışveriş yapmasını sağlayan tecrit uygulamaları etkili oldu. Google böylece seyahat ve eğlence reklamı birimlerindeki düşüşleri telafi etti.

Alphabet'in geliri dördüncü çeyrekte, 46.08 milyar dolardan 56.9 milyar dolara yükseldi.Refinitiv'in IBES verilerine göre analistler Alphabet'in dördünce çeyrekte 53.13 milyar dolar gelir açıklamasını bekliyordu.

Henüz devreye alınmamış startup yatırımlarının desteğiyle Alphabet'in dördüncü çeyrek karı, %43 artarak 15.2 milyar dolara yükselirken, hisse başına kar ise 15.95 dolar beklentilerini aşarak 22.30 dolar oldu.

Kaynak: Reuters