Altay Bayındır: "Oynamadığımız zaman ter sileriz"

03 Haziran 2021 Perşembe, 22:47

Milli takımın genç file bekçisi, Moldova galibiyeti ardından açıklamalarda bulundu.

Galip geldikleri için mutlu olduklarını söyleyen Bayındır, "Galip geldik bugün, mutluyuz. Hazırlık dönemini geride bıraktık. Şimdi İtalya maçı var önümüzde. En iyi şekilde o maça da konsantre olup bu moralimizi sürdürülebilir kılmak istiyoruz. Daha fazla konsantre olup bundan sonraki maçlara en iyi şekilde odaklanmamız gerekiyor. Sorumluluklarımızın bilincinde bundan sonraki günleri geçireceğiz" diye konuştu.

"OYNAMADIĞIMIZ ZAMAN TER SİLERİZ"

Milli takımın kaleci rotasyonu hakkında da konuşan genç oyuncu, "Buradaki herkes yetenekli. Kim oynarsa oynasın, önemli olan milli takımın başarısıdır. Oynamadığımız zaman ter sileriz, oynadığımız zaman terimizin silinmesini bekleriz. Bu şekilde devam edeceğiz, inşallah sonu güzel olur" ifadelerini kullandı.

"AVRUPA ŞAMPİYONASI'NDA ELİMİZDEN GELENİ YAPACAĞIZ"

2020 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda ellerinden gelenin en iyisini yapacaklarının altını çizen Altay Bayındır, "Nasıl bir son ise onu hep beraber göreceğiz. Yaşamadan, bir şey söyleyemeyiz. Bunun için mücadele vereceğiz. Elimizden geleni yapacağız. Kim oynarsa oynasın, biz milli takım oyuncularıyız. Herkes birbirinden değerli. Kimsenin kimseden farkı yok. Mutlu sonu ülkemize ulaştırmak istiyoruz" dedi.

