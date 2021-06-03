Çağlar Söyüncü: İtalya maçı daha farklı olacak

03 Haziran 2021 Perşembe, 23:05

Milli futbolcu Çağlar Söyüncü, 2-0 kazanılan Moldova maçının ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Hedeflerinin iyi oyun ve galibiyet olduğuna dikkat çeken Çağlar Söyüncü, "Tabii ki de hedefimiz iyi oyun ve galibiyetti. Çünkü son hazırlık maçımız. En önemlisi sakatlık olmadan bu maçı atlatmaktı. Allah'a şükürler olsun sakatlık olmadı. Tabii ki eksiklerimiz var. Bence 3 güzel hazırlık maçı geçirdik. Eksiklerimizi gördük. Bugünden sonra İtalya maçına odaklanıyoruz. Eksiklerimizden ders çıkartıp, İtalya maçına hazırlanıp, iyi bir açılış yapıp devam etmek istiyoruz. Gerçekten iyi çalışıyoruz. Takımdaşlık üst düzeyde. Bunu oynadığımız oyunlarda yansıtmaya çalışıyoruz. Yansıdığını da düşünüyorum. Yarından itibaren full konsantre İtalya maçına hazırız" şeklinde konuştu.

"İYİ BİR ŞEKİLDE HAZIRLANIP MAÇIMIZI OYNAYACAĞIZ"

EURO 2020 A Grubu'ndaki İtalya maçıyla ilgili düşünceleri sorulan Çağlar, "Bizim oyun planımız belli. Çok fazla ekstra şeyler olmayacak. Kendi oynadığımız güzel oyunlardan ekstra olmayacak. Haddimizi bilerek, hocamızın verdiği taktiklerle, iyi bir şekilde hazırlanıp maçımızı oynayacağız" diye konuştu.

"HER MAÇI KAZANMAK İSTİYORUZ"

Milli forma ile çıktıkları her maçı kazanmak istediklerine dikkat çeken Çağlar Söyüncü, "Milli takım düzeyinde böyle düşünmüyoruz. Kulüp takımı olsa evet hazırlık maçı ama burada çıktığımız her maçı kazanmak, iyi oynamak istiyoruz. Tabii ki bugün sakatlık olmadan iyi bir oyun oynadık. Kendimizi, eksiklerimizi gördük. İtalya maçı daha farklı. O maça daha farklı konsantre olarak yolumuza bakacağız" dedi.

"ONLAR İÇİN DE SONUNA KADAR SAVAŞACAĞIZ"

Sakatlığı nedeniyle kadroda yer alamayan Cenk Tosun ve Antalya kampının ardından EURO 2020 kadrosuna dahil edilmeyen futbolcularla ilgili de konuşan Çağlar Söyüncü, "Cenk ağabeyin sakatlandığı ilk günden beri konuşuyoruz. Sadece ben değil, hepimiz konuşuyoruz. Dediğim gibi takımdaşlığımız çok iyi. Kural gereği 4 arkadaşımız çıktı. Mahmut ağabey, Efecan ağabey. Gökhan ve Halil. Onlar için de çok üzüldük ama maalesef kural bu. Onlar için de sonuna kadar savaşıp, ülkemize puanlarla dönmek istiyoruz" ifadelerini kullandı.