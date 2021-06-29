Altay, Mustafa Denizli ile yola devam edecek
Süper Lig'in yeni ekiplerinden Altay'da, yeniden başkan seçilen Özgür Ekmekçioğlu, teknik direktör Mustafa Denizli'nin takımda devam edip etmeyeceğine dair açıklamalarda bulundu.
Süper Lig'in yeni ekiplerinden Altay'da gerçekleşen olağan genel kurulda yeniden başkan seçilen Özgür Ekmekçioğlu, ilk icraatını teknik direktör Mustafa Denizli'yi takımda tutarak yapacak. Tek aday olarak girdiği kongrede güven tazeleyen Ekmekçioğlu'nun seçim bitiminde üyelere, "Mustafa hocamızla görüştüm. Her şey olumlu gidiyor. Bir aksilik olmazsa Süper Lig'de de birlikteyiz" dediği öğrenildi.
Camianın ileri gelenleriyle sohbet eden Ekmekçioğlu'nun Denizli'yi resmiyete döktükten sonra transfere ağırlık vereceğini ve Süper Lig'de iyi işler yapacak kadroyu kuracağını söylediği belirtildi.
Genel kurula katılanlara teşekkür eden Ekmekçioğlu, "Biz verdiğimiz sözleri tuttuk. Ben ve yönetim kurulundaki arkadşlarımın hayali Süper Lig'e yükselmekti. Bunu başardık ancak işimiz bitmedi. Altay hak ettiği ortamda yani Süper Lig'de. Yine el ele vereceğiz ve kulübümüzü en iyi şekilde yöneteceğiz" dedi. Altay, antrenmanlara haftaya başlayacak.
Video Haberler
- Polis son anda fark etti: Cephanelik ele geçirdi
- Boşandığı eşine bardak ve bıçakla saldırdı
- SBK, tabaklarda kalanları nasıl sattığını böyle anlattı
- Polislerden gazeteciye 'uyarı yaptın' müdahalesi!
- Kazada can pazarı: Ölü ve yaralılar var
- Antalya’da doktoru ölüme götüren anlar kamerada
- Marmara'da deniz salyası istilası devam ediyor
- Velilerin 'aç, aç' tezahüratıyla kapı gence açıldı
- AKP'li belediyenin zabıtalarından esnafa darp kamerada
- Sınava 1 dakika geç kaldı, 1 yılı gitti
En Çok Okunan Haberler
- Baykal'ın kızından Dündar'a yanıt
- Peker, Karaca ve Baykal iddialarını sürdürdü
- O fotoğrafta konuşulmayan isim
- 6 ülkeden Türkiye'ye girişler durduruldu
- Özdil, Peker'e teşekkür etti, Peker de çağrıda bulundu
- Sedat Peker'den Cihan Ekşioğlu'na yönelik suçlama
- Harvardlı profesörden 'Sinovac' uyarısı
- Peker nasıl 'videosuzlaştırıldı?'
- Erdinç Bayhan, Gezi iddianamesini hazırlayan savcı çıktı
- 'Olacak O Kadar' ekibindeydi: Ünlü isim yaşamını yitirdi